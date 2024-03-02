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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 266267268269

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 12:06

Re: ТАСКОМБАНК

Учора пізно ввечері зі Сенсу зробив вихідний СЕП на В5 та izibank, СЕП прийшов сьогодні. Дивно те, що у виписці по рахунку він є, а історія операцій за карткою немає (проблема як у ТАС, так і izi). Або синхронізація хромає, або просто це відбудеться в понеділок чи взагалі в історії операцій цього запису не буде.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 14:26

Шановні клієнти!

Повідомляємо вас, що з 01.04.2024 року вносяться зміни у Тарифи з обслуговування фізичних осіб — держателів платіжних карток, зокрема:
https://tascombank.ua/news/do-uvagy-der ... 0019bbbaec


2) Пакет послуг VERY CARD доповнюється тарифом «Обслуговування неактивного рахунку» — 75 грн;
greenozon
 
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