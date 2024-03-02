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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 бер, 2024 12:06
Re: ТАСКОМБАНК
Учора пізно ввечері зі Сенсу зробив вихідний СЕП на В5 та izibank, СЕП прийшов сьогодні. Дивно те, що у виписці по рахунку він є, а історія операцій за карткою немає (проблема як у ТАС, так і izi). Або синхронізація хромає, або просто це відбудеться в понеділок чи взагалі в історії операцій цього запису не буде.
Додано: Суб 02 бер, 2024 14:26
Шановні клієнти!
Повідомляємо вас, що з 01.04.2024 року вносяться зміни у Тарифи з обслуговування фізичних осіб — держателів платіжних карток, зокрема:
2) Пакет послуг VERY CARD доповнюється тарифом «Обслуговування неактивного рахунку» — 75 грн;
Додано: Суб 02 бер, 2024 18:28
И каковы признаки неактивного счета?
Додано: Суб 02 бер, 2024 19:15
Re: ТАСКОМБАНК
Неактивний рахунок – це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів не було виконано жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород. Плата списується з позитивного залишку коштів. Даний тариф не застосовується, якщо до поточного рахунку прив'язані депозити (вклад та проценти за вкладом виплачуються на ПР з ПК).
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