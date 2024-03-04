Учора пізно ввечері зі Сенсу зробив вихідний СЕП на В5 та izibank, СЕП прийшов сьогодні. Дивно те, що у виписці по рахунку він є, а історія операцій за карткою немає (проблема як у ТАС, так і izi). Або синхронізація хромає, або просто це відбудеться в понеділок чи взагалі в історії операцій цього запису не буде.
Неактивний рахунок – це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів не було виконано жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород. Плата списується з позитивного залишку коштів. Даний тариф не застосовується, якщо до поточного рахунку прив'язані депозити (вклад та проценти за вкладом виплачуються на ПР з ПК).
Для карток «Велика п'ятірка», «Pudra card», «Lime Card», «Marsala Card»,1 «Obsidian Card» та «Azure Card» та «ПростоКартка» плата за SMS-інформування та push-сповіщення складе 20 грн на місяць. Дуже цікаво пуш з 1 квітня платні.
maxstar написав:Для карток «Велика п'ятірка», «Pudra card», «Lime Card», «Marsala Card»,1 «Obsidian Card» та «Azure Card» та «ПростоКартка» плата за SMS-інформування та push-сповіщення складе 20 грн на місяць. Дуже цікаво пуш з 1 квітня платні.
maxstar написав:Для карток «Велика п'ятірка», «Pudra card», «Lime Card», «Marsala Card»,1 «Obsidian Card» та «Azure Card» та «ПростоКартка» плата за SMS-інформування та push-сповіщення складе 20 грн на місяць. Дуже цікаво пуш з 1 квітня платні.