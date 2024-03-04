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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270>

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 12:06

Re: ТАСКОМБАНК

Учора пізно ввечері зі Сенсу зробив вихідний СЕП на В5 та izibank, СЕП прийшов сьогодні. Дивно те, що у виписці по рахунку він є, а історія операцій за карткою немає (проблема як у ТАС, так і izi). Або синхронізація хромає, або просто це відбудеться в понеділок чи взагалі в історії операцій цього запису не буде.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 14:26

Шановні клієнти!

Повідомляємо вас, що з 01.04.2024 року вносяться зміни у Тарифи з обслуговування фізичних осіб — держателів платіжних карток, зокрема:
https://tascombank.ua/news/do-uvagy-der ... 0019bbbaec


2) Пакет послуг VERY CARD доповнюється тарифом «Обслуговування неактивного рахунку» — 75 грн;
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 18:28

  greenozon написав:Шановні клієнти!

Повідомляємо вас, що з 01.04.2024 року вносяться зміни у Тарифи з обслуговування фізичних осіб — держателів платіжних карток, зокрема:
https://tascombank.ua/news/do-uvagy-der ... 0019bbbaec


2) Пакет послуг VERY CARD доповнюється тарифом «Обслуговування неактивного рахунку» — 75 грн;

И каковы признаки неактивного счета?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 19:15

Re: ТАСКОМБАНК

  Порт написав:И каковы признаки неактивного счета?

Неактивний рахунок – це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів не було виконано жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород. Плата списується з позитивного залишку коштів. Даний тариф не застосовується, якщо до поточного рахунку прив'язані депозити (вклад та проценти за вкладом виплачуються на ПР з ПК).
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 10:40

Re: ТАСКОМБАНК

Для карток «Велика п'ятірка», «Pudra card», «Lime Card», «Marsala Card»,1 «Obsidian Card» та «Azure Card»
та «ПростоКартка» плата за SMS-інформування та push-сповіщення складе 20 грн на місяць.
Дуже цікаво пуш з 1 квітня платні.
maxstar
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 10:51

  maxstar написав:Д
Дуже цікаво пуш з 1 квітня платні.

А як їх відключити? В мене в додатку GSM-банкінг вимкнений, але пуші все одно приходять.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 12:07

  maxstar написав:Для карток «Велика п'ятірка», «Pudra card», «Lime Card», «Marsala Card»,1 «Obsidian Card» та «Azure Card»
та «ПростоКартка» плата за SMS-інформування та push-сповіщення складе 20 грн на місяць.
Дуже цікаво пуш з 1 квітня платні.

А де така новина?
valya
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 12:48

  valya написав:
  maxstar написав:Для карток «Велика п'ятірка», «Pudra card», «Lime Card», «Marsala Card»,1 «Obsidian Card» та «Azure Card»
та «ПростоКартка» плата за SMS-інформування та push-сповіщення складе 20 грн на місяць.
Дуже цікаво пуш з 1 квітня платні.

А де така новина?

https://tascombank.ua/files/Zminy_to_ta ... a_sait.pdf
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:34

Re: ТАСКОМБАНК

Мда... А когда то была любимой и основной картой для покупок
До свидания, Тася. (((
Востаннє редагувалось arkavs в Пон 04 бер, 2024 13:55, всього редагувалось 1 раз.
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:39

  Ferlakur написав:
  valya написав:
  maxstar написав:Для карток «Велика п'ятірка», «Pudra card», «Lime Card», «Marsala Card»,1 «Obsidian Card» та «Azure Card»
та «ПростоКартка» плата за SMS-інформування та push-сповіщення складе 20 грн на місяць.
Дуже цікаво пуш з 1 квітня платні.

А де така новина?

https://tascombank.ua/files/Zminy_to_ta ... a_sait.pdf

Ну треба спочатку у ОфПреда уточнити, що таке онлайн-банкінг, бо такого терміну в ДКБО Тасі немає 8) :lol: :lol:
ЖСМ-банкінг теж таке поняття устаріло років 5 тому, але воно хоч є у ДКБО.
Пропаную Тасі юзать терміни ЖСМ/вайбер-, емаіл-, пуш-інформування... :roll:
Amethyst
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