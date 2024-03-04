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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 13:47
maxstar написав:Для карток «Велика п'ятірка», «Pudra card», «Lime Card», «Marsala Card»,1 «Obsidian Card» та «Azure Card»
та «ПростоКартка» плата за SMS-інформування та push-сповіщення складе 20 грн на місяць
Дуже цікаво пуш з 1 квітня платні.
ТАС виявляється найхитріший, вводить першим плату за push-сповіщення
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Додано: Пон 04 бер, 2024 13:55
Zochan написав:
maxstar написав:Для карток «Велика п'ятірка», «Pudra card», «Lime Card», «Marsala Card»,1 «Obsidian Card» та «Azure Card»
та «ПростоКартка» плата за SMS-інформування та push-сповіщення складе 20 грн на місяць
Дуже цікаво пуш з 1 квітня платні.
ТАС виявляється найхитріший, вводить першим плату за push-сповіщення
Мова іде про
Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу
і
Надання інформації по рахунку засобами Онлайн/GSM-банкінгу
..і де там SMS і пуш?!
ПС. Знайшов опис послуги у Обсідана.
Сервіс «Онлайн/ GSM-Banking» призначений для надання Клієнту інформації про стан рахунку за допомогою повідомлень у текстовому форматі SMS на Зареєстрований номер мобільного телефону Клієнта або пуш-повідомлень через мобільний додаток Банку, та Додаткових засобів інформування, зокрема через месенджери.Тупо, Тася, тупо
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Додано: Пон 04 бер, 2024 14:35
А только мне сегодня от Тазика пришло извещение, что за использование КЛ (в грейсе) соточка начислена? Не понял куда начислена (в истории операций пока не видать) и, в отличие от Изи в субботу, сегодня её заплатить не требуют, но подозрительно как-то.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 14:41
так как отключить?
письмовою заявою у вiддiленнi?))
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Додано: Пон 04 бер, 2024 14:44
А можна відключити пуші? Періодично самостійно перевіряти через додаток - не така вже й проблема.
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