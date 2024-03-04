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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271>

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:47

Re: ТАСКОМБАНК

maxstar написав:Для карток «Велика п'ятірка», «Pudra card», «Lime Card», «Marsala Card»,1 «Obsidian Card» та «Azure Card»
та «ПростоКартка» плата за SMS-інформування та push-сповіщення складе 20 грн на місяць
Дуже цікаво пуш з 1 квітня платні.


ТАС виявляється найхитріший, вводить першим плату за push-сповіщення :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:55

  Zochan написав:
maxstar написав:Для карток «Велика п'ятірка», «Pudra card», «Lime Card», «Marsala Card»,1 «Obsidian Card» та «Azure Card»
та «ПростоКартка» плата за SMS-інформування та push-сповіщення складе 20 грн на місяць
Дуже цікаво пуш з 1 квітня платні.


ТАС виявляється найхитріший, вводить першим плату за push-сповіщення :)

Мова іде про
Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу
і
Надання інформації по рахунку засобами Онлайн/GSM-банкінгу
..і де там SMS і пуш?! 8) :lol: :lol:

ПС. Знайшов опис послуги у Обсідана.
Сервіс «Онлайн/ GSM-Banking» призначений для надання Клієнту інформації про стан рахунку за допомогою повідомлень у текстовому форматі SMS на Зареєстрований номер мобільного телефону Клієнта або пуш-повідомлень через мобільний додаток Банку, та Додаткових засобів інформування, зокрема через месенджери.

Тупо, Тася, тупо :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:35

Re: ТАСКОМБАНК

А только мне сегодня от Тазика пришло извещение, что за использование КЛ (в грейсе) соточка начислена? Не понял куда начислена (в истории операций пока не видать) и, в отличие от Изи в субботу, сегодня её заплатить не требуют, но подозрительно как-то.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:41

так как отключить?
письмовою заявою у вiддiленнi?))
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:44

Re: ТАСКОМБАНК

А можна відключити пуші? Періодично самостійно перевіряти через додаток - не така вже й проблема.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:54

  Amid написав:А можна відключити пуші? Періодично самостійно перевіряти через додаток - не така вже й проблема.

А это не то, что в настройках карты называется "Enable GSM banking"?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:00

  Amid написав:А можна відключити пуші? Періодично самостійно перевіряти через додаток - не така вже й проблема.

Саме будь-яке сповіщення включається в Налашт. кожної карти, по замовченню там СМС-інфо.
А от переключитися на пуші можна через Більше/налашт. Тут сповіщення для всіх карток разом перемикаються на пуші.
Тобто вимкнути треба кожну картку окремо. І обов'язково заскрініти положення перемикача, бо Тася може самостійно увімкнути те СМС-інфо....
Можно і заявою у від-ні ВИМКНУТИ СМС-інфо. Обов'язково залишити собі хоча б фотокопію тієї заяви 8) :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:03

moveton
В тому то і справа, що в налаштуваннях картки GSM-банкінг відключено. Тому приходять пуші, а не СМС. Тепер і пуші будуть платними, а як їх відключити, поки що не бачу.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:06

  Amid написав:moveton
В тому то і справа, що в налаштуваннях картки GSM-банкінг відключено. Тому приходять пуші, а не СМС. Тепер і пуші будуть платними, а як їх відключити, поки що не бачу.

Исходя из вышеупомянутого "Сервіс «Онлайн/ GSM-Banking» призначений для надання Клієнту інформації про стан рахунку за допомогою повідомлень у текстовому форматі SMS на Зареєстрований номер мобільного телефону Клієнта або пуш-повідомлень" при выключенном GSM-Banking должно бы ничего не приходить. Или, по крайней мере, приходимое быть бесплатным :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:12

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:А от переключитися на пуші можна через Більше/налашт. Тут сповіщення для всіх карток разом перемикаються на пуші.

А у меня там только раздел "PUSH notifications" в котором настраивается только, как пуши будут показываться (пробивать DnD и прочее). Про SMS ни гу-гу. Правда, "GSM banking" у меня на всех картах отключен.
moveton
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