peace/death крохоборы
Брать деньги и за пуши?
половина Тасиных клиентов в марте закроет тут всьо нахрен...
валютные карусели уже явно в прошлом, депозиты тоже,
теперь и карты без кредлимита становятся обузой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 15:19
peace/death крохоборы
Брать деньги и за пуши?
половина Тасиных клиентов в марте закроет тут всьо нахрен...
валютные карусели уже явно в прошлом, депозиты тоже,
теперь и карты без кредлимита становятся обузой
Додано: Пон 04 бер, 2024 15:33
От ми зараз закриємося, вони завтра передумають, а КЛ потім знову роками прокачуй
Додано: Пон 04 бер, 2024 15:38
Додано: Пон 04 бер, 2024 16:15
Re: ТАСКОМБАНК
Здається все просто.
В додатку: Більше-Налаштування-PUSH повідомлення-Перевірити налаштування дозволів-перехід у телефон-Уведомления приложений-Разрешение уведомлений-вимкнути
Додано: Пон 04 бер, 2024 16:19
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