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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272>

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:19

peace/death :shock: крохоборы
Брать деньги и за пуши?
половина Тасиных клиентов в марте закроет тут всьо нахрен...
валютные карусели уже явно в прошлом, депозиты тоже,
теперь и карты без кредлимита становятся обузой
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:33

От ми зараз закриємося, вони завтра передумають, а КЛ потім знову роками прокачуй :?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:38

  flysoulfly написав:peace/death :shock: крохоборы
Брать деньги и за пуши?...

Наступна платня буде за Виписку н̶а̶ ̶м̶и̶л̶о̶ ̶з̶ ̶з̶а̶с̶т̶о̶с̶у̶н̶к̶у̶ лехтронними засобами:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:15

Re: ТАСКОМБАНК

Здається все просто.
В додатку: Більше-Налаштування-PUSH повідомлення-Перевірити налаштування дозволів-перехід у телефон-Уведомления приложений-Разрешение уведомлений-вимкнути
valya
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:19

  valya написав:Здається все просто.
В додатку: Більше-Налаштування-PUSH повідомлення-Перевірити налаштування дозволів-перехід у телефон-Уведомления приложений-Разрешение уведомлений-вимкнути

а де скрінкопі з геотегом?!
Тася таке не вибачає :!:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:27

  valya написав:Здається все просто.
В додатку: Більше-Налаштування-PUSH повідомлення-Перевірити налаштування дозволів-перехід у телефон-Уведомления приложений-Разрешение уведомлений-вимкнути

Сомневаюсь, шо оно так работает. Думаю, шо в таком случае тася будет слать пуши, а то, что вы их не принимаете, это ваша проблема.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:15

Re: ТАСКОМБАНК

они там совсем емнулись ? :o

это что, по двадцадке с каждой карты будет или всего по аккаунту 20 грн/мес?

похоже , с этой паршивой овцы состригать уже нечего - самого постригут под ноль или в минус :lol: , нужно закрываться...
:twisted:
a77
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:06

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Сомневаюсь, шо оно так работает. Думаю, шо в таком случае тася будет слать пуши, а то, что вы их не принимаете, это ваша проблема.


А якщо додаток видалити?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:07

  Amid написав:
  Ferlakur написав:Сомневаюсь, шо оно так работает. Думаю, шо в таком случае тася будет слать пуши, а то, что вы их не принимаете, это ваша проблема.


А якщо додаток видалити?
як баланс і заборгованість відстежувати?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:07

Мені пуши та смс ніколи не приходили по жодній картці. З квітня мабуть почнуть.
novichok
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  #<1 ... 269270271272>
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