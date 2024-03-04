|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 15:19
peace/death
крохоборы
Брать деньги и за пуши?
половина Тасиных клиентов в марте закроет тут всьо нахрен...
валютные карусели уже явно в прошлом, депозиты тоже,
теперь и карты без кредлимита становятся обузой
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4478
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1543 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 бер, 2024 15:33
От ми зараз закриємося, вони завтра передумають, а КЛ потім знову роками прокачуй
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8373
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 04 бер, 2024 15:38
flysoulfly написав:
peace/death
крохоборы
Брать деньги и за пуши?...
Наступна платня буде за Виписку н̶а̶ ̶м̶и̶л̶о̶ ̶з̶ ̶з̶а̶с̶т̶о̶с̶у̶н̶к̶у̶ лехтронними засобами:mrgreen:
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5144
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 393 раз.
- Подякували: 969 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Пон 04 бер, 2024 16:15
Здається все просто.
В додатку: Більше-Налаштування-PUSH повідомлення-Перевірити налаштування дозволів-перехід у телефон-Уведомления приложений-Разрешение уведомлений-вимкнути
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1822
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 639 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 бер, 2024 16:19
valya написав:
Здається все просто.
В додатку: Більше-Налаштування-PUSH повідомлення-Перевірити налаштування дозволів-перехід у телефон-Уведомления приложений-Разрешение уведомлений-вимкнути
а де скрінкопі з геотегом?!
Тася таке не вибачає
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5144
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 393 раз.
- Подякували: 969 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Пон 04 бер, 2024 16:27
valya написав:
Здається все просто.
В додатку: Більше-Налаштування-PUSH повідомлення-Перевірити налаштування дозволів-перехід у телефон-Уведомления приложений-Разрешение уведомлений-вимкнути
Сомневаюсь, шо оно так работает. Думаю, шо в таком случае тася будет слать пуши, а то, что вы их не принимаете, это ваша проблема.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4530
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 бер, 2024 17:15
они там совсем емнулись ?
это что, по двадцадке с каждой карты будет или всего по аккаунту 20 грн/мес?
похоже , с этой паршивой овцы состригать уже нечего - самого постригут под ноль или в минус
, нужно закрываться...
-
a77
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 11.01.24
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 бер, 2024 18:06
Ferlakur написав:
Сомневаюсь, шо оно так работает. Думаю, шо в таком случае тася будет слать пуши, а то, что вы их не принимаете, это ваша проблема.
А якщо додаток видалити?
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1815
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 04 бер, 2024 18:07
Amid написав: Ferlakur написав:
Сомневаюсь, шо оно так работает. Думаю, шо в таком случае тася будет слать пуши, а то, что вы их не принимаете, это ваша проблема.
А якщо додаток видалити?
як баланс і заборгованість відстежувати?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16020
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 875 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 04 бер, 2024 18:07
Мені пуши та смс ніколи не приходили по жодній картці. З квітня мабуть почнуть.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3292
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|