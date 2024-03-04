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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 18:34
Amid написав:А якщо додаток видалити?
А яка суть?
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Додано: Пон 04 бер, 2024 18:40
Amid написав: Ferlakur написав:
Сомневаюсь, шо оно так работает. Думаю, шо в таком случае тася будет слать пуши, а то, что вы их не принимаете, это ваша проблема.
А якщо додаток видалити?
З таким же успіхом можна вимкнути телефон.
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Ferlakur
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Додано: Пон 04 бер, 2024 18:54
Щось мені здається, що це тільки початок...
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Додано: Пон 04 бер, 2024 19:04
Zochan написав:
Щось мені здається, що це тільки початок...
Або вже кінець
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