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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:34

Re: ТАСКОМБАНК

Amid написав:А якщо додаток видалити?

А яка суть?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:40

  Amid написав:
  Ferlakur написав:Сомневаюсь, шо оно так работает. Думаю, шо в таком случае тася будет слать пуши, а то, что вы их не принимаете, это ваша проблема.


А якщо додаток видалити?

З таким же успіхом можна вимкнути телефон.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:54

Re: ТАСКОМБАНК

Щось мені здається, що це тільки початок...
Zochan
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 134 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 19:04

  Zochan написав:Щось мені здається, що це тільки початок...

Або вже кінець :D
klug
 
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  #<1 ... 269270271272
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