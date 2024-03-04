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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 18:34
Amid написав:А якщо додаток видалити?
А яка суть?
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Додано: Пон 04 бер, 2024 18:40
Amid написав: Ferlakur написав:
Сомневаюсь, шо оно так работает. Думаю, шо в таком случае тася будет слать пуши, а то, что вы их не принимаете, это ваша проблема.
А якщо додаток видалити?
З таким же успіхом можна вимкнути телефон.
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Ferlakur
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Додано: Пон 04 бер, 2024 18:54
Щось мені здається, що це тільки початок...
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Додано: Пон 04 бер, 2024 19:04
Zochan написав:
Щось мені здається, що це тільки початок...
Або вже кінець
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:31
sens написав: Amid написав: Ferlakur написав:
Сомневаюсь, шо оно так работает. Думаю, шо в таком случае тася будет слать пуши, а то, что вы их не принимаете, это ваша проблема.
А якщо додаток видалити?
як баланс і заборгованість відстежувати?
Все дуже просто, встановив - подивився баланс - видалив
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Boundless
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:40
Boundless написав:
Все дуже просто, встановив - подивився баланс - видалив
И тут-то все пушики в очереди и примутся
Но я тоже не думаю, что 20 грн начисляются за фактический приём. За SMS чай тоже списывается даже, если оператор не доставил.
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moveton
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:51
[url="https://www.google.com/amp/s/ampbiz.censor.net/news/3476840/dbr_provelo_obshuk_v_ofisi_sportbank_menedjment_pidozryuyut_u_derjzradi_ta_uhylenni_vid_spaty_podatkiv"]ДБР провело обшук в офісі sportbank. Менеджмент підозрюють у держзраді та ухиленні від спати податків[/url]
Ось на, що ТАС збирає по 20грн. за пушики.
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Zochan
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