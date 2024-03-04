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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273>

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:34

Re: ТАСКОМБАНК

Amid написав:А якщо додаток видалити?

А яка суть?
Zochan
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:40

  Amid написав:
  Ferlakur написав:Сомневаюсь, шо оно так работает. Думаю, шо в таком случае тася будет слать пуши, а то, что вы их не принимаете, это ваша проблема.


А якщо додаток видалити?

З таким же успіхом можна вимкнути телефон.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4530
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:54

Re: ТАСКОМБАНК

Щось мені здається, що це тільки початок...
Zochan
 
Повідомлень: 1054
З нами з: 22.10.14
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Подякували: 134 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 19:04

  Zochan написав:Щось мені здається, що це тільки початок...

Або вже кінець :D
klug
 
Повідомлень: 8375
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 20:31

  sens написав:
  Amid написав:
  Ferlakur написав:Сомневаюсь, шо оно так работает. Думаю, шо в таком случае тася будет слать пуши, а то, что вы их не принимаете, это ваша проблема.


А якщо додаток видалити?
як баланс і заборгованість відстежувати?

Все дуже просто, встановив - подивився баланс - видалив
Boundless
 
Повідомлень: 2165
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 20:40

  Boundless написав:Все дуже просто, встановив - подивився баланс - видалив

И тут-то все пушики в очереди и примутся :mrgreen: Но я тоже не думаю, что 20 грн начисляются за фактический приём. За SMS чай тоже списывается даже, если оператор не доставил.
moveton
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Подякували: 478 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 20:51

Re: ТАСКОМБАНК

[url="https://www.google.com/amp/s/ampbiz.censor.net/news/3476840/dbr_provelo_obshuk_v_ofisi_sportbank_menedjment_pidozryuyut_u_derjzradi_ta_uhylenni_vid_spaty_podatkiv"]ДБР провело обшук в офісі sportbank. Менеджмент підозрюють у держзраді та ухиленні від спати податків[/url]
Ось на, що ТАС збирає по 20грн. за пушики.
Zochan
 
Повідомлень: 1054
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 20:58


Ну Спорт це пасинок, а от мати Тася з доцюрою Ізі щось зовсім скурвилися самі по собі :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:02

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:Ну Спорт це пасинок, а от мати Тася з доцюрою Ізі щось зовсім скурвилися самі по собі :evil:

Щоб такий пасинок, непотягнув за собою мати Тасю з доцюрою Ізі.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:53

Re: ТАСКОМБАНК

А вход в приложуху не будет платным?))
Andrey2512
 
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