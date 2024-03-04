|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 22:02
Andrey2512 написав:
А вход в приложуху не будет платным?))
Платный вход - это нынче слишком грубо. Теряется замануха.Вот с выходом могут быть варианты.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4288
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 04 бер, 2024 22:09
Andrey2512 написав:
А вход в приложуху не будет платным?))
Просто підписка. Десь $19.99/міс.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8375
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему