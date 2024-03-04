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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:02

  Andrey2512 написав:А вход в приложуху не будет платным?))

Платный вход - это нынче слишком грубо. Теряется замануха.Вот с выходом могут быть варианты.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:09

  Andrey2512 написав:А вход в приложуху не будет платным?))

Просто підписка. Десь $19.99/міс.
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  #<1 ... 270271272273
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