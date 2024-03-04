Платный вход - это нынче слишком грубо. Теряется замануха.Вот с выходом могут быть варианты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 22:02
Додано: Пон 04 бер, 2024 22:09
Додано: Пон 04 бер, 2024 23:50
раскрою большую тайну. можно додаток вообще не устанавливать,
можно просто зайти в веб-версию (с мобильного конечно скажет "установите застосунок", но если перейти в полноекранный режим, то можно зайти в кабину со всем функционалом).
пока ещё можно, если не "закроют проект" как например, пумбовцы, которые почему то считают что застосунки в телемпоне - это суперсила, а вебверсия - то "дичь устаревшая никомуненужная"
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