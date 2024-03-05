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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 22:02
Andrey2512 написав:
А вход в приложуху не будет платным?))
Платный вход - это нынче слишком грубо. Теряется замануха.Вот с выходом могут быть варианты.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 22:09
Andrey2512 написав:
А вход в приложуху не будет платным?))
Просто підписка. Десь $19.99/міс.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 23:50
Boundless написав: sens написав: Amid написав:
А якщо додаток видалити?
як баланс і заборгованість відстежувати?
Все дуже просто, встановив - подивився баланс - видалив
раскрою большую тайну. можно додаток вообще не устанавливать,
можно просто зайти в веб-версию (с мобильного конечно скажет "установите застосунок", но если перейти в полноекранный режим, то можно зайти в кабину со всем функционалом).
пока ещё можно, если не "закроют проект" как например, пумбовцы, которые почему то считают что застосунки в телемпоне - это суперсила, а вебверсия - то "дичь устаревшая никомуненужная"
пс. кстати, да, а если пушей по сути дела, т.е. моих транзакций, нет, эти шаромыжники собираются брать плату за свои рекламно/акционные пуши ?
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Додано: Вів 05 бер, 2024 00:46
a77 написав:
пс. кстати, да, а если пушей по сути дела, т.е. моих транзакций, нет, эти шаромыжники собираются брать плату за свои рекламно/акционные пуши ?
Тут завжди була плата за активність послуги, а не за її фактичне надання.
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