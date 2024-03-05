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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:02

  Andrey2512 написав:А вход в приложуху не будет платным?))

Платный вход - это нынче слишком грубо. Теряется замануха.Вот с выходом могут быть варианты.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:09

  Andrey2512 написав:А вход в приложуху не будет платным?))

Просто підписка. Десь $19.99/міс.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 23:50

  Boundless написав:
  sens написав:
  Amid написав:А якщо додаток видалити?
як баланс і заборгованість відстежувати?

Все дуже просто, встановив - подивився баланс - видалив


раскрою большую тайну. можно додаток вообще не устанавливать,
можно просто зайти в веб-версию (с мобильного конечно скажет "установите застосунок", но если перейти в полноекранный режим, то можно зайти в кабину со всем функционалом).
пока ещё можно, если не "закроют проект" как например, пумбовцы, которые почему то считают что застосунки в телемпоне - это суперсила, а вебверсия - то "дичь устаревшая никомуненужная" :twisted:

пс. кстати, да, а если пушей по сути дела, т.е. моих транзакций, нет, эти шаромыжники собираются брать плату за свои рекламно/акционные пуши ? :mrgreen:
a77
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 00:46

  a77 написав:пс. кстати, да, а если пушей по сути дела, т.е. моих транзакций, нет, эти шаромыжники собираются брать плату за свои рекламно/акционные пуши ? :mrgreen:

Тут завжди була плата за активність послуги, а не за її фактичне надання.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 10:23

Re: ТАСКОМБАНК

Так як це неподобство вимкнути? Бо насправді дуже схоже на нав'язування додаткової платної послуги, від якої неможливо відмовитися
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 10:51

ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:
  maxstar написав:Д
Дуже цікаво пуш з 1 квітня платні.

А як їх відключити? В мене в додатку GSM-банкінг вимкнений, але пуші все одно приходять.


Звертаємо Вашу увагу, що дана послуга підвищує рівень безпеки збереження Ваших коштів. Автоматичне підключення послуги інформування дозволяє Вам контролювати рух коштів по Вашому рахунку 24 години на добу.
Тому ми пропонуємо Вам скористатися послугою та оцінити її переваги.

Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 11:25

TASCOMBANK а якщо пуши ніколи не приходили, це означає що вони вимкнені?
Ось і зараз зробив тестову оплату, гроші зайшли, пуша немає.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:02

  TASCOMBANK написав:
  Ferlakur написав:
  maxstar написав:Д
Дуже цікаво пуш з 1 квітня платні.

А як їх відключити? В мене в додатку GSM-банкінг вимкнений, але пуші все одно приходять.


Звертаємо Вашу увагу, що дана послуга підвищує рівень безпеки збереження Ваших коштів. Автоматичне підключення послуги інформування дозволяє Вам контролювати рух коштів по Вашому рахунку 24 години на добу.
Тому ми пропонуємо Вам скористатися послугою та оцінити її переваги.

Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).

Зробіть так, щоб клієнту було представлено інформацію про підключення/не підключення ПУШів, а не лише слова Контакт-центру Банку.
І це логічна та Законна вимога.
valya
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