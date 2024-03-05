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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:52

  novichok написав:Ось і зараз зробив тестову оплату, гроші зайшли, пуша немає.

Насколько я вижу, если в карте выключен GSM Banking, то никакие извещения сейчас не приходят. Поэтому не понимаю в чём кипиш.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:00

Re: ТАСКОМБАНК

  moveton написав:Насколько я вижу, если в карте выключен GSM Banking, то никакие извещения сейчас не приходят. Поэтому не понимаю в чём кипиш.
А в меню "Еще-Сообщения" у вас что? У меня все пуши там собраны, хотя ДжСМ-банкинг давно отключен.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:06

  Кащей написав:
  moveton написав:Насколько я вижу, если в карте выключен GSM Banking, то никакие извещения сейчас не приходят. Поэтому не понимаю в чём кипиш.
А в меню "Еще-Сообщения" у вас что? У меня все пуши там собраны, хотя ДжСМ-банкинг давно отключен.

Эти есть, да. А это пуши? В нотификации смартфона они почему-то сейчас не идут, хотя в настройках пушей приложения никаких запретов нет.

TASCOMBANK, народ таки хочет разобраться что к чему, за что собираются брать 20ку и почему у Веры остаётся бесплатно :?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:52

Re: ТАСКОМБАНК

  maxstar написав:Для карток «Велика п'ятірка», «Pudra card», «Lime Card», «Marsala Card»,1 «Obsidian Card» та «Azure Card» та «ПростоКартка» плата за SMS-інформування та push-сповіщення складе 20 грн на місяць.
По тексту тарифів найменування послуги «Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу» змінюється на «Надання інформації по рахунку засобами Онлайн/GSM-банкінгу». У тих клієнтів, в яких буде підключена за зазначеними картками послуга "Онлайн/GSM-банкінг", банк буде брати по 20 ₴ з картки.

https://tascombank.ua/news/do-uvagy-der ... 0019bbbaec

Десь рік чи два банк упровадив зміни в роботі в послуги "GSM-банкінг" і, якщо в клієнта підключена ця послуга + інстальований мобільний застосунок TAS2U, то замість відправки SMS банк почав слати PUSH -- цей момент на цій гілці обговорювали. Якщо послуга "GSM-банкінг" виключена, то банк шле безкоштовні PUSH. Окремого тарифу за отримання PUSH у застосунку TAS2U при виключеній послуги "Онлайн/GSM-банкінгу" немає.

  moveton написав:А только мне сегодня от Тазика пришло извещение, что за использование КЛ (в грейсе) соточка начислена?
Может там было про ожидание от клиента получить минимальный платёж (ОМП)?
Howl
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