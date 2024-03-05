Насколько я вижу, если в карте выключен GSM Banking, то никакие извещения сейчас не приходят. Поэтому не понимаю в чём кипиш.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 13:52
Додано: Вів 05 бер, 2024 14:00
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 05 бер, 2024 14:06
Эти есть, да. А это пуши? В нотификации смартфона они почему-то сейчас не идут, хотя в настройках пушей приложения никаких запретов нет.
TASCOMBANK, народ таки хочет разобраться что к чему, за что собираются брать 20ку и почему у Веры остаётся бесплатно
Додано: Вів 05 бер, 2024 14:52
Re: ТАСКОМБАНК
По тексту тарифів найменування послуги «Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу» змінюється на «Надання інформації по рахунку засобами Онлайн/GSM-банкінгу». У тих клієнтів, в яких буде підключена за зазначеними картками послуга "Онлайн/GSM-банкінг", банк буде брати по 20 ₴ з картки.
Десь рік чи два банк упровадив зміни в роботі в послуги "GSM-банкінг" і, якщо в клієнта підключена ця послуга + інстальований мобільний застосунок TAS2U, то замість відправки SMS банк почав слати PUSH -- цей момент на цій гілці обговорювали. Якщо послуга "GSM-банкінг" виключена, то банк шле безкоштовні PUSH. Окремого тарифу за отримання PUSH у застосунку TAS2U при виключеній послуги "Онлайн/GSM-банкінгу" немає.
Может там было про ожидание от клиента получить минимальный платёж (ОМП)?
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