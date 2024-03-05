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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:52

  novichok написав:Ось і зараз зробив тестову оплату, гроші зайшли, пуша немає.

Насколько я вижу, если в карте выключен GSM Banking, то никакие извещения сейчас не приходят. Поэтому не понимаю в чём кипиш.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:00

Re: ТАСКОМБАНК

  moveton написав:Насколько я вижу, если в карте выключен GSM Banking, то никакие извещения сейчас не приходят. Поэтому не понимаю в чём кипиш.
А в меню "Еще-Сообщения" у вас что? У меня все пуши там собраны, хотя ДжСМ-банкинг давно отключен.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:06

  Кащей написав:
  moveton написав:Насколько я вижу, если в карте выключен GSM Banking, то никакие извещения сейчас не приходят. Поэтому не понимаю в чём кипиш.
А в меню "Еще-Сообщения" у вас что? У меня все пуши там собраны, хотя ДжСМ-банкинг давно отключен.

Эти есть, да. А это пуши? В нотификации смартфона они почему-то сейчас не идут, хотя в настройках пушей приложения никаких запретов нет.

TASCOMBANK, народ таки хочет разобраться что к чему, за что собираются брать 20ку и почему у Веры остаётся бесплатно :?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:52

Re: ТАСКОМБАНК

  maxstar написав:Для карток «Велика п'ятірка», «Pudra card», «Lime Card», «Marsala Card»,1 «Obsidian Card» та «Azure Card» та «ПростоКартка» плата за SMS-інформування та push-сповіщення складе 20 грн на місяць.
По тексту тарифів найменування послуги «Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу» змінюється на «Надання інформації по рахунку засобами Онлайн/GSM-банкінгу». У тих клієнтів, в яких буде підключена за зазначеними картками послуга "Онлайн/GSM-банкінг", банк буде брати по 20 ₴ з картки.

https://tascombank.ua/news/do-uvagy-der ... 0019bbbaec

Десь рік чи два банк упровадив зміни в роботі в послуги "GSM-банкінг" і, якщо в клієнта підключена ця послуга + інстальований мобільний застосунок TAS2U, то замість відправки SMS банк почав слати PUSH -- цей момент на цій гілці обговорювали. Якщо послуга "GSM-банкінг" виключена, то банк шле безкоштовні PUSH. Окремого тарифу за отримання PUSH у застосунку TAS2U при виключеній послуги "Онлайн/GSM-банкінгу" немає.

  moveton написав:А только мне сегодня от Тазика пришло извещение, что за использование КЛ (в грейсе) соточка начислена?
Может там было про ожидание от клиента получить минимальный платёж (ОМП)?
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:39

  Howl написав:
  moveton написав:А только мне сегодня от Тазика пришло извещение, что за использование КЛ (в грейсе) соточка начислена?
Может там было про ожидание от клиента получить минимальный платёж (ОМП)?

Всё может. Стоит, слегка деанономизировав, процитировать, видимо:
Клiент Батькович,
інформуємо, що у Березні за кредитною карткою *1234 нараховано 100 грн.

Сума заборгованості у пільговому періоді становить <много денег> грн.
Щоб залишатися у пільговому періоді необхідно до кінця місяця внести <столько же денег> грн.

РАЗОМ ЗМОЖЕМО ВСЕ
0443932590

Mandatory payment приложение показывает ноль. Может и есть ещё какой-то ОМП ровно на соточку. Там оно вообще странное. В кредит ушёл в середине февраля и в феврале показывало, что грейс до конца февраля. С марта стало показывать, что до конца марта и больше не изменилось ничего.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:43

  Howl написав:https://tascombank.ua/news/do-uvagy-derzhateliv-platizhnykh-kartok-65e08ceaf20be70019bbbaec

Занятно, что нововведение:
3) Пакети послуг VERY CARD, «Платівка» (картки Obsidian Card, Azure Card) доповнюються безкоштовною послугою переказу коштів для купівлі цінних паперів.

вообще ни у кого вопросов не вызвало. Всем очевидно, например, где эта услуга, куда переводить и насколько все масти ценных бумаг при её помощи можно купить?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:12

  moveton написав:
TASCOMBANK, народ таки хочет разобраться что к чему, за что собираются брать 20ку и почему у Веры остаётся бесплатно :?
бесплатно у Веры -это недоработка! - будет исправлено.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:19

Re: ТАСКОМБАНК

flysoulfly написав:
  moveton написав:
TASCOMBANK, народ таки хочет разобраться что к чему, за что собираются брать 20ку и почему у Веры остаётся бесплатно :?
бесплатно у Веры -это недоработка! - будет исправлено.


Обіцяють виправитись і що в майбутньому таке більше не повториться :)
Zochan
 
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