maxstar написав:Для карток «Велика п'ятірка», «Pudra card», «Lime Card», «Marsala Card»,1 «Obsidian Card» та «Azure Card» та «ПростоКартка» плата за SMS-інформування та push-сповіщення складе 20 грн на місяць.
По тексту тарифів найменування послуги «Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу» змінюється на «Надання інформації по рахунку засобами Онлайн/GSM-банкінгу». У тих клієнтів, в яких буде підключена за зазначеними картками послуга "Онлайн/GSM-банкінг", банк буде брати по 20 ₴ з картки.
Десь рік чи два банк упровадив зміни в роботі в послуги "GSM-банкінг" і, якщо в клієнта підключена ця послуга + інстальований мобільний застосунок TAS2U, то замість відправки SMS банк почав слати PUSH -- цей момент на цій гілці обговорювали. Якщо послуга "GSM-банкінг" виключена, то банк шле безкоштовні PUSH. Окремого тарифу за отримання PUSH у застосунку TAS2U при виключеній послуги "Онлайн/GSM-банкінгу" немає.
moveton написав:А только мне сегодня от Тазика пришло извещение, что за использование КЛ (в грейсе) соточка начислена?
Может там было про ожидание от клиента получить минимальный платёж (ОМП)?
moveton написав:А только мне сегодня от Тазика пришло извещение, что за использование КЛ (в грейсе) соточка начислена?
Может там было про ожидание от клиента получить минимальный платёж (ОМП)?
Всё может. Стоит, слегка деанономизировав, процитировать, видимо:
Клiент Батькович, інформуємо, що у Березні за кредитною карткою *1234 нараховано 100 грн.
Сума заборгованості у пільговому періоді становить <много денег> грн. Щоб залишатися у пільговому періоді необхідно до кінця місяця внести <столько же денег> грн.
РАЗОМ ЗМОЖЕМО ВСЕ 0443932590
Mandatory payment приложение показывает ноль. Может и есть ещё какой-то ОМП ровно на соточку. Там оно вообще странное. В кредит ушёл в середине февраля и в феврале показывало, что грейс до конца февраля. С марта стало показывать, что до конца марта и больше не изменилось ничего.