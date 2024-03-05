RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 272273274275

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:53

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, как бесплатно перевести на другой банк свои деньги с Большой Пятерки?

Свои на Спорт, только руцями нуна № карты ввести
(не дай боже) комисс будет указан ДО подтверждения перевода
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5157
З нами з: 05.05.21
Подякував: 395 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:05

  Amethyst написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, как бесплатно перевести на другой банк свои деньги с Большой Пятерки?

Свои на Спорт, только руцями нуна № карты ввести
(не дай боже) комисс будет указан ДО подтверждения перевода

Ну вот сделал пробную операцию на 10 грн. При переводе никакой комиссии не написало, но по факту сняло за перевод 10 грн. 20,15 грн. комиссии.
Andrew75
 
Повідомлень: 1132
З нами з: 30.09.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 272273274275
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2742)
05.03.2024 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.