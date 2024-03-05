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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 17:53
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как бесплатно перевести на другой банк свои деньги с Большой Пятерки?
Свои на Спорт, только руцями нуна № карты ввести
(не дай боже) комисс будет указан ДО подтверждения перевода
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Amethyst
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Додано: Вів 05 бер, 2024 18:05
Amethyst написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как бесплатно перевести на другой банк свои деньги с Большой Пятерки?
Свои на Спорт, только руцями нуна № карты ввести
(не дай боже) комисс будет указан ДО подтверждения перевода
Ну вот сделал пробную операцию на 10 грн. При переводе никакой комиссии не написало, но по факту сняло за перевод 10 грн. 20,15 грн. комиссии.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 18:31
Andrew75
Номер карты вводили вручную или она была подвязана в ТАС2Ю?
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Amid
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Додано: Вів 05 бер, 2024 18:32
Amid написав:Andrew75
Номер карты вводили вручную или она была подвязана в ТАС2Ю?
Вводил вручную.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 18:35
Andrew75 написав: Amethyst написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как бесплатно перевести на другой банк свои деньги с Большой Пятерки?
Свои на Спорт, только руцями нуна № карты ввести
(не дай боже) комисс будет указан ДО подтверждения перевода
Ну вот сделал пробную операцию на 10 грн. При переводе никакой комиссии не написало, но по факту сняло за перевод 10 грн. 20,15 грн. комиссии.
Виноват-с. Нуна чуток по-другому
Готофф закинуть оте 20.15 куда пожелаете
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Amethyst
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Додано: Вів 05 бер, 2024 18:37
Amid написав:Andrew75
Номер карты вводили вручную или она была подвязана в ТАС2Ю?
Да там полюбэ 1.5%+5, а за кредитные все 4%...
Ото може еще не провелись свои и Тася видит тока кредитные?
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Amethyst
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