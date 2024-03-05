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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 17:53
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как бесплатно перевести на другой банк свои деньги с Большой Пятерки?
Свои на Спорт, только руцями нуна № карты ввести
(не дай боже) комисс будет указан ДО подтверждения перевода
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Amethyst
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Додано: Вів 05 бер, 2024 18:05
Amethyst написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как бесплатно перевести на другой банк свои деньги с Большой Пятерки?
Свои на Спорт, только руцями нуна № карты ввести
(не дай боже) комисс будет указан ДО подтверждения перевода
Ну вот сделал пробную операцию на 10 грн. При переводе никакой комиссии не написало, но по факту сняло за перевод 10 грн. 20,15 грн. комиссии.
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Andrew75
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Додано: Вів 05 бер, 2024 18:31
Andrew75
Номер карты вводили вручную или она была подвязана в ТАС2Ю?
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Amid
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Додано: Вів 05 бер, 2024 18:32
Amid написав:Andrew75
Номер карты вводили вручную или она была подвязана в ТАС2Ю?
Вводил вручную.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 18:35
Andrew75 написав: Amethyst написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как бесплатно перевести на другой банк свои деньги с Большой Пятерки?
Свои на Спорт, только руцями нуна № карты ввести
(не дай боже) комисс будет указан ДО подтверждения перевода
Ну вот сделал пробную операцию на 10 грн. При переводе никакой комиссии не написало, но по факту сняло за перевод 10 грн. 20,15 грн. комиссии.
Виноват-с. Нуна чуток по-другому
Готофф закинуть оте 20.15 куда пожелаете
Amid написав:Andrew75
Номер карты вводили вручную или она была подвязана в ТАС2Ю?
Да там полюбэ 1.5%+5, а за кредитные все 4%...
Ото може еще не провелись свои и Тася видит тока кредитные?
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Amethyst
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:39
Amethyst написав:
Да там полюбэ 1.5%+5, а за кредитные все 4%...
Ото може еще не провелись свои и Тася видит тока кредитные?
А с Азура(Плативки) тоже уже есть комиссия при отправке на Спорт/Изю ?
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lara_08
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Додано: Вів 05 бер, 2024 22:10
moveton написав:
Всё может. Стоит, слегка деанономизировав, процитировать
Такой текст, видимо, пришёл на Viber. У меня за финномером он не закреплён, поэтому получил такое SMS:
TASCOMBANK написав:Za kred. doh. <договор> u berezni 2024 ochikuietsia min.platizh u sumi <сумма 1> UAH.
Splachuite svoiechasno!
Suma u pilhovomu periodi <сумма 2> UAH.
☎0443932590
В приложении TAS2U сформируй выписку по счёту, если там будет списано 100 ₴, то это должно быть отображено. Поскольку карта в льготном периоде, то кроме ОМП и теховера ничего не может быть -- но это всё включается в ОМП.
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Howl
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Додано: Вів 05 бер, 2024 22:13
lara_08 написав:
А с Азура(Плативки) тоже уже есть комиссия при отправке на Спорт/Изю ?
Пункт 4.7.1 тарифов карты даст ответ на этот вопрос
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Додано: Вів 05 бер, 2024 22:31
Howl написав:
В приложении TAS2U сформируй выписку по счёту, если там будет списано 100 ₴, то это должно быть отображено. Поскольку карта в льготном периоде, то кроме ОМП и теховера ничего не может быть -- но это всё включается в ОМП.
В Вайбер, да. Справка - это которая кнопочка PDF над списком операций по карте? Ну сформировал с 1 февраля и по сегодня (дальше не даёт). Никак там соточка не упоминается. В операциях только всё ожидаемое: покупки, пополнения. И ОМП никак не упомянут: ни в операциях, ни как-то отдельно.
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moveton
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