Закрити карту хіба. Можна віддалено закрити карту?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 23:00
Додано: Вів 05 бер, 2024 23:01
Додано: Вів 05 бер, 2024 23:08
Додано: Вів 05 бер, 2024 23:10
viewtopic.php?p=5693882#p5693882
Додано: Вів 05 бер, 2024 23:16
НО! там в ответе про конкретно пуши вообще не прозвучало, т.е. тот текст можно понять, как ответ про отключение смс, про отключение которых было известно и ранее и без такого канцелярского ответа.
Додано: Вів 05 бер, 2024 23:41
flysoulfly
Запитання про пуші, мабудь і відповідь про них. Хоча...
Все рівно поки інших варіантів немає, зателефонувати не важко.
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