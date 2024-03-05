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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 273274275276

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:00

  flysoulfly написав:вопрос народа про нюансы как не заплатить 20грн за пуши невозмутимо проигнорен комсомольцами :)

Закрити карту хіба. Можна віддалено закрити карту?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:01

  flysoulfly написав:вопрос народа про нюансы как не заплатить 20грн за пуши невозмутимо проигнорен комсомольцами :)

нє, пару сторінок тому відповіли. Звонимо на гарячку, відключаємо.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:08

  novichok написав:
  flysoulfly написав:вопрос народа про нюансы как не заплатить 20грн за пуши невозмутимо проигнорен комсомольцами :)

нє, пару сторінок тому відповіли. Звонимо на гарячку, відключаємо.
пуши? раньше отключали смс
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:10

  flysoulfly написав:
  novichok написав:
  flysoulfly написав:вопрос народа про нюансы как не заплатить 20грн за пуши невозмутимо проигнорен комсомольцами :)

нє, пару сторінок тому відповіли. Звонимо на гарячку, відключаємо.
пуши? раньше отключали смс


viewtopic.php?p=5693882#p5693882
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:16

  novichok написав:
  novichok написав:
  flysoulfly написав:вопрос народа про нюансы как не заплатить 20грн за пуши невозмутимо проигнорен комсомольцами :)

нє, пару сторінок тому відповіли. Звонимо на гарячку, відключаємо

viewtopic.php?p=5693882#p5693882
НО! там в ответе про конкретно пуши вообще не прозвучало, т.е. тот текст можно понять, как ответ про отключение смс, про отключение которых было известно и ранее и без такого канцелярского ответа.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:41

flysoulfly
Запитання про пуші, мабудь і відповідь про них. Хоча...
Все рівно поки інших варіантів немає, зателефонувати не важко.
novichok
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