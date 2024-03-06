Закрити карту хіба. Можна віддалено закрити карту?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 23:00
Додано: Вів 05 бер, 2024 23:01
Додано: Вів 05 бер, 2024 23:08
Додано: Вів 05 бер, 2024 23:10
viewtopic.php?p=5693882#p5693882
Додано: Вів 05 бер, 2024 23:16
НО! там в ответе про конкретно пуши вообще не прозвучало, т.е. тот текст можно понять, как ответ про отключение смс, про отключение которых было известно и ранее и без такого канцелярского ответа.
Додано: Вів 05 бер, 2024 23:41
flysoulfly
Запитання про пуші, мабудь і відповідь про них. Хоча...
Все рівно поки інших варіантів немає, зателефонувати не важко.
Додано: Сер 06 бер, 2024 05:35
в одном в француском банке одно время была акции раздавали по 500 грн в месяц, но там был один нюанс включалась по умолчанию платная типа "услуга" смс информирования стоимостью толи 5 толи 10 грн.
т.е. народ даже получая 500 грн. не хотел платить 10.
и тоже первоначально эту типа "услугу" можно было отключить только через калл центр.
какие подарки за 20 грн. предлагает Тася?
интересно работницы и работники готовы к аншлагу и всё это выслушивать с 1 апреля?
И как такие изменение тарифов без фактического доведения сути этих изменений до большинства клиентов согласуется с ЗУ "Про банки і банківську діяльність"?
або навіщо у тому законі взагалі Стаття 55 ???
"... Банк зобов'язаний докладати максимальних зусиль для уникнення конфлікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку.
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг..."
предлагаю на такие мелочи внимание не обращать и просто забить
як говориться - не на часі
Додано: Сер 06 бер, 2024 08:26
Re: ТАСКОМБАНК
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