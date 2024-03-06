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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:00

  flysoulfly написав:вопрос народа про нюансы как не заплатить 20грн за пуши невозмутимо проигнорен комсомольцами :)

Закрити карту хіба. Можна віддалено закрити карту?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:01

  flysoulfly написав:вопрос народа про нюансы как не заплатить 20грн за пуши невозмутимо проигнорен комсомольцами :)

нє, пару сторінок тому відповіли. Звонимо на гарячку, відключаємо.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:08

  novichok написав:
  flysoulfly написав:вопрос народа про нюансы как не заплатить 20грн за пуши невозмутимо проигнорен комсомольцами :)

нє, пару сторінок тому відповіли. Звонимо на гарячку, відключаємо.
пуши? раньше отключали смс
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:10

  flysoulfly написав:
  novichok написав:
  flysoulfly написав:вопрос народа про нюансы как не заплатить 20грн за пуши невозмутимо проигнорен комсомольцами :)

нє, пару сторінок тому відповіли. Звонимо на гарячку, відключаємо.
пуши? раньше отключали смс


viewtopic.php?p=5693882#p5693882
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:16

  novichok написав:
  novichok написав:
  flysoulfly написав:вопрос народа про нюансы как не заплатить 20грн за пуши невозмутимо проигнорен комсомольцами :)

нє, пару сторінок тому відповіли. Звонимо на гарячку, відключаємо

viewtopic.php?p=5693882#p5693882
НО! там в ответе про конкретно пуши вообще не прозвучало, т.е. тот текст можно понять, как ответ про отключение смс, про отключение которых было известно и ранее и без такого канцелярского ответа.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:41

flysoulfly
Запитання про пуші, мабудь і відповідь про них. Хоча...
Все рівно поки інших варіантів немає, зателефонувати не важко.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 05:35

в одном в француском банке одно время была акции раздавали по 500 грн в месяц, но там был один нюанс включалась по умолчанию платная типа "услуга" смс информирования стоимостью толи 5 толи 10 грн.
т.е. народ даже получая 500 грн. не хотел платить 10.
и тоже первоначально эту типа "услугу" можно было отключить только через калл центр.
какие подарки за 20 грн. предлагает Тася?
интересно работницы и работники готовы к аншлагу и всё это выслушивать с 1 апреля?
И как такие изменение тарифов без фактического доведения сути этих изменений до большинства клиентов согласуется с ЗУ "Про банки і банківську діяльність"?

або навіщо у тому законі взагалі Стаття 55 ???
"... Банк зобов'язаний докладати максимальних зусиль для уникнення конфлікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку.
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг..."

предлагаю на такие мелочи внимание не обращать и просто забить
як говориться - не на часі
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 08:26

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:какие подарки за 20 грн. предлагает Тася?


Там над СПОРТОМ шмарно і гроза з блискавицями.
а "Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до свідоцтва учасника ФГВФО № 028 від 18.10.2012, виданого АТ «Таскомбанк»."
щоб не потягнув цю імперію на дно "якір".
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 13:21

Підкажіть, тася навчилася приймати погашення овдп, придбаних через дію, на є-підтримку?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:28

ТАСКОМБАНК

  Andrew75 написав:
  Amethyst написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, как бесплатно перевести на другой банк свои деньги с Большой Пятерки?

Свои на Спорт, только руцями нуна № карты ввести
(не дай боже) комисс будет указан ДО подтверждения перевода

Ну вот сделал пробную операцию на 10 грн. При переводе никакой комиссии не написало, но по факту сняло за перевод 10 грн. 20,15 грн. комиссии.


Інформуємо, що в TAS2U відображається інформація тільки про комісію сервісу, інші комісії стягуються згідно з тарифами карткових продуктів, з якими можна ознайомитися на офіційному сайті -> «Тарифи» — «Тарифи для тебе» https://tascombank.ua/docs. – обираєте необхідний пакет послуг, в якому оформлена карта.

Звертаємо Вашу увагу, що при здійсненні переказу в TAS2U вказано: «Зверніть увагу! Може бути списана додаткова комісія згідно тарифів Вашої картки».

Відповідно до пакету послуг «Кредитка» 0 (для продукту "Картка "Велика п'ятірка").Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків.
Пункт 4.3. Здійснення операцій за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг) – комісія за переказ складає 1,5% +20 грн.
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