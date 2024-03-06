flysoulfly написав:
вопрос народа про нюансы как не заплатить 20грн за пуши невозмутимо проигнорен комсомольцами
Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу» змінюється на «Надання інформації по рахунку засобами Онлайн/GSM-банкінгу.
Змінюється тільки назва послуги. Тобто, якщо послуга інформування підключена до Вашого рахунку і Ви користуєтесь мобільним додатком TAS2U- Вам будуть надходити PUSH-повідомлення.
Якщо не користуєтесь мобільним додатком – Вам будуть надходити звичайні смс-повідомлення.
Відповідно до тарифів карткового рахунку надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу/ PUSH-повідомленнями, за 30 днів складає 20,00 грн.
Звертаємо Вашу увагу, що дана послуга підвищує рівень безпеки збереження Ваших коштів. Автоматичне підключення послуги смс інформування дозволяє Вам контролювати рух коштів по Вашому рахунку 24 години на добу.
Тому ми пропонуємо Вам скористатися послугою та оцінити її переваги.
Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування.