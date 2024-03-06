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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:29

Знижка 10% від Сільпо та Mastercard від Таскомбанку

Зробіть покупку товарів в інтернет-магазині «Сільпо» або в додатку «Сільпо» на
мінімальну суму 2000 грн, оплатіть покупку онлайн карткою Mastercard® на сайті shop.silpo.ua або в додатку «Сільпо» та отримайте 10% знижки.

Акція триває до 31 березня 2024 року.

Деталі: https://news.finance.ua/ua/znyzhka-na-p ... mastercard
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в Сер 06 бер, 2024 16:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:41

ТАСКОМБАНК

  flysoulfly написав:вопрос народа про нюансы как не заплатить 20грн за пуши невозмутимо проигнорен комсомольцами :)


Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу» змінюється на «Надання інформації по рахунку засобами Онлайн/GSM-банкінгу.
Змінюється тільки назва послуги. Тобто, якщо послуга інформування підключена до Вашого рахунку і Ви користуєтесь мобільним додатком TAS2U- Вам будуть надходити PUSH-повідомлення.
Якщо не користуєтесь мобільним додатком – Вам будуть надходити звичайні смс-повідомлення.
Відповідно до тарифів карткового рахунку надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу/ PUSH-повідомленнями, за 30 днів складає 20,00 грн.
Звертаємо Вашу увагу, що дана послуга підвищує рівень безпеки збереження Ваших коштів. Автоматичне підключення послуги смс інформування дозволяє Вам контролювати рух коштів по Вашому рахунку 24 години на добу.
Тому ми пропонуємо Вам скористатися послугою та оцінити її переваги.

Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:47

Кешбек у Fozzy від Mastercard і Таскомбанку

Купуйте товари у мережі гіпермаркетів Fozzy за допомогою картки Mastercard від Таскомбанк та отримуйте за це приємний бонус - кешбек у розмірі 5%.

Пропозиція дійсна до 31 березня 2024 року.

Детальніше про умови: https://news.finance.ua/ua/vesna-pochyn ... d-ta-fozzy
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 19:37

  TASCOMBANK написав:Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування.

Хотелось бы уточнить.
Чтобы не драли 20грн по каждой карте - надо пройтись по настройкам каждой карты и везде отключить "GSM-банкинг" ?
Этого достаточно ? Да ли нет ?
mustbe
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