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flysoulfly написав:вопрос народа про нюансы как не заплатить 20грн за пуши невозмутимо проигнорен комсомольцами
Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу» змінюється на «Надання інформації по рахунку засобами Онлайн/GSM-банкінгу. Змінюється тільки назва послуги. Тобто, якщо послуга інформування підключена до Вашого рахунку і Ви користуєтесь мобільним додатком TAS2U- Вам будуть надходити PUSH-повідомлення. Якщо не користуєтесь мобільним додатком – Вам будуть надходити звичайні смс-повідомлення. Відповідно до тарифів карткового рахунку надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу/ PUSH-повідомленнями, за 30 днів складає 20,00 грн. Звертаємо Вашу увагу, що дана послуга підвищує рівень безпеки збереження Ваших коштів. Автоматичне підключення послуги смс інформування дозволяє Вам контролювати рух коштів по Вашому рахунку 24 години на добу. Тому ми пропонуємо Вам скористатися послугою та оцінити її переваги.
Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування.
TASCOMBANK написав:Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування.
Хотелось бы уточнить. Чтобы не драли 20грн по каждой карте - надо пройтись по настройкам каждой карты и везде отключить "GSM-банкинг" ? Этого достаточно ? Да ли нет ?
TASCOMBANK написав:Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування.
GSM-банкінг відключений за усіма картками, PUSH-повідомлення далі приходять - поки безкоштовно. Як це буде виглядати з 01.04?
TASCOMBANK написав:Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування.
Хотелось бы уточнить. Чтобы не драли 20грн по каждой карте - надо пройтись по настройкам каждой карты и везде отключить "GSM-банкинг" ? Этого достаточно ? Да ли нет ?
Надання інформації по рахунку засобами Онлайн/GSM-банкінгу - 20 грн - Щомісячно, авансом, в дату підключення послуги при наявності за рахунком використаної кредитної лінії на дату списання комісії та наявності на рахунку коштів для оплати послуги.
emeta написав:как показывает практика, офпред здесь всегда развернуто отвечает на вопрос, но таким образом, что понять этот ответ невозможно.
Причем отвечает всегда уже после того, как кто-то из форумчан уже доступно все объяснил. Т.к. ситуация с оплатой пушей пока неопределённая, потому и офпред как всегда голову в песок. Не для того ониж это затевали, чтобы сразу вам бесплатный вариант обхода выложить. Вот когда кто-либо найдет этот вариант, тогда и офпред в своем стиле развернуто и непонятно тут его опишет