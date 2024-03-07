mustbe написав:TASCOMBANK написав:Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування.
Хотелось бы уточнить.
Чтобы не драли 20грн по каждой карте - надо пройтись по настройкам каждой карты и везде отключить "GSM-банкинг" ?
Этого достаточно ? Да ли нет ?
Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування, під кожною картою.