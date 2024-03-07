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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 275276277278

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:07

ТАСКОМБАНК

  mustbe написав:
  TASCOMBANK написав:Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування.

Хотелось бы уточнить.
Чтобы не драли 20грн по каждой карте - надо пройтись по настройкам каждой карты и везде отключить "GSM-банкинг" ?
Этого достаточно ? Да ли нет ?


Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування, під кожною картою.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2932
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:10

TASCOMBANK проведите беседу с персоналом 69 отделения в Киеве. Такие некомпетентные люди работают, я такого давно не видел.

Про эту историю писал, но вы не отреагировали ранее.
Andrey2512
 
Повідомлень: 893
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  #<1 ... 275276277278
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