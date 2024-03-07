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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 275276277278

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:07

ТАСКОМБАНК

  mustbe написав:
  TASCOMBANK написав:Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування.

Хотелось бы уточнить.
Чтобы не драли 20грн по каждой карте - надо пройтись по настройкам каждой карты и везде отключить "GSM-банкинг" ?
Этого достаточно ? Да ли нет ?


Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування, під кожною картою.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:10

TASCOMBANK проведите беседу с персоналом 69 отделения в Киеве. Такие некомпетентные люди работают, я такого давно не видел.

Про эту историю писал, но вы не отреагировали ранее.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:23

  TASCOMBANK написав:
Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування, під кожною картою.

У мене зараз ця послуга відключена, але пуші приходять. Що відбудеться після 1 квітня? Пуші перестануть надходити? Чи послуга сама собою увімкнеться і потрібно буде відключити її повторно?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:32

ТАСКОМБАНК

  Andrey2512 написав:TASCOMBANK проведите беседу с персоналом 69 отделения в Киеве. Такие некомпетентные люди работают, я такого давно не видел.

Про эту историю писал, но вы не отреагировали ранее.


По Вашому питанню було надано відповідь.
Інформуємо, що відділення працюють без обідньої перерви, але відповідно до КЗпП України кожен найманий працівник має право на обідню перерву.
Дійсно, касири можуть відмовити в прийняті купюр враховуючи результати перевірки коштів на технічних пристроях.
Приносимо вибачення за завдані незручності.
Будемо докладати максимум зусиль для покращення роботи вказаного відділення та Банку в цілому.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:39

ТАСКОМБАНК

  greenozon написав:а в мене ні смс ні пушів ТАС додаток не дає..
дивина якась


Якщо Ви не отримуєте повідомлення про рух коштів - послуга інформування відключена.
Перевірити статус послуги інформування Ви можете через інтернет-банкінг TAS2U або, зателефонувавши в Контакт-центр Банку.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:22

ТАСКОМБАНК

  klug написав:
  TASCOMBANK написав:Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування.

GSM-банкінг відключений за усіма картками, PUSH-повідомлення далі приходять - поки безкоштовно. Як це буде виглядати з 01.04?



Якщо послуга інформування відключена - PUSH-повідомлення не повинні надходити.
Для того, щоб перевірити причину помилки – прохання надати Ваше ПІБ та контактний номер телефону в особисті повідомлення.
Якщо послуга інформування відключена – автоматично вона не буде підключена Банком.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:30

  TASCOMBANK написав:Якщо послуга інформування відключена - PUSH-повідомлення не повинні надходити.

Так и осталось не раскрытым: то, что видно в messages в приложении - это PUSH? Или PUSH - это только то, что в нотификации смартфона докатилось (если специально не запрещено показывать в нотификациях)? Потому, что есть подозрение, что разные люди под PUSH понимают разные вещи.
moveton
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  #<1 ... 275276277278
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