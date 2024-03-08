WallNutPen
Річ в тому, що банку не потрібні ніякі підстави для такого рішення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:35
WallNutPen
Річ в тому, що банку не потрібні ніякі підстави для такого рішення
Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:38
Amid немного не так. Банк имеет право не разглашать вам причины. Но это не тоже самое что вы пишете. Что то я не встречал отзывов что банк рассторг отношения по личной инициативе по полностью "прозрачному" клиенту. Просто потому что хотят его "вжарить на бабло". Если клиент достаточно разумен чтобы не переходить "красные линии", если он имеет подтверждения достаточности "белизны" своих денег и умеет грамотно изложить все на бумаге - до расторжения отношений дело вряд ли дойдет.
И еще не забывайте почему банки таким образом стали ужесточать финмон - их жарит (и довольно круто) НБУ по этому поводу. Поэтому банку проще расторгнуть договора с клиентами по которым не достаточно "прозрачности", чем платить постоянно штрафы. Ну и ноу-хау наших дней - компенсировать штрафы теми самыми драконовскими тарифами (а шо делать?)
Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:00
Ну на Изе это изменение в тарифах уже довольно давно обсосали. Не знаю почему в отзывах товарищ ноет, что банк его не известил. Всё было честно за месяц выложено.
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