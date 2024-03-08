WallNutPen
Річ в тому, що банку не потрібні ніякі підстави для такого рішення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:35
WallNutPen
Річ в тому, що банку не потрібні ніякі підстави для такого рішення
Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:38
Amid немного не так. Банк имеет право не разглашать вам причины. Но это не тоже самое что вы пишете. Что то я не встречал отзывов что банк рассторг отношения по личной инициативе по полностью "прозрачному" клиенту. Просто потому что хотят его "вжарить на бабло". Если клиент достаточно разумен чтобы не переходить "красные линии", если он имеет подтверждения достаточности "белизны" своих денег и умеет грамотно изложить все на бумаге - до расторжения отношений дело вряд ли дойдет.
И еще не забывайте почему банки таким образом стали ужесточать финмон - их жарит (и довольно круто) НБУ по этому поводу. Поэтому банку проще расторгнуть договора с клиентами по которым не достаточно "прозрачности", чем платить постоянно штрафы. Ну и ноу-хау наших дней - компенсировать штрафы теми самыми драконовскими тарифами (а шо делать?)
Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:00
Ну на Изе это изменение в тарифах уже довольно давно обсосали. Не знаю почему в отзывах товарищ ноет, что банк его не известил. Всё было честно за месяц выложено.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:09
ТАСКОМБАНК
Якщо закінчився термін дії карти - карта не відображається в додатку.
Дійсно, присутня комісія за обслуговування неактивного рахунку.
Комісія знімається відповідно до тарифів пакету послуг, в якому обслуговується карта. Комісія знімається безпосередньо з карткового рахунку, незалежно від статусу карти.
Якщо по карті протягом 180-ти днів не здійснено жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород, нараховується та списується плата за обслуговування неактивного рахунку.
Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку складає 75,00 грн.
У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше, ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.
Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.
Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банку
Додатково звертаємо увагу, що з метою оптимізації продуктів, Банком ініційовано перевипуск всіх віртуальних карток за продуктом "Платівка", картка AZURE CARD VIRTUAL.
Відповідно Банком була здійснена відправка пуш - повідомлень з інформацією про дані карти.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:47
TASCOMBANK Позвонил в колцентр ))
Моя гривневая карточка была закрыта. С неё списали 75 грн. за неактивность и закрыли без моего ведома, хотя срок действия был еще аж до сентября. При этом текущие счета в приложении не отображаются, то есть гривневый остаток мне просто перестали показывать, и через приложение я ничего с ним сделать не могу. Надеются, что я о нем забуду что ли?
Виртуальная валютная карточка - я с неё недавно открыл депозит на год, и на ней осталось что-то 30 центов. Так вот мне в колцентре сказали, что через 180 дней у меня спишут (читай украдут) этот остаток за неактивность ) Интересно, а карточку после этого тоже закроют?
Это не банк, а недоразумение сплошное
Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:02
Нужно сказать, что плата за неактивность есть почти у всех банков. Где-то и через три месяца начинают. И снять могут гривен так 300 за раз. Вот закрытие до истечения срока действия - это как-то странно.
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