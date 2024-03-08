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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 277278279280> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.2 5 22 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 3 2- Погане. Некомпетентне. 18% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 4 Всього голосів : 22 Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:35 WallNutPen

Річ в тому, що банку не потрібні ніякі підстави для такого рішення Amid Повідомлень: 1818 З нами з: 12.06.08 Подякував: 229 раз. Подякували: 329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:38 Amid немного не так. Банк имеет право не разглашать вам причины. Но это не тоже самое что вы пишете. Что то я не встречал отзывов что банк рассторг отношения по личной инициативе по полностью "прозрачному" клиенту. Просто потому что хотят его "вжарить на бабло". Если клиент достаточно разумен чтобы не переходить "красные линии", если он имеет подтверждения достаточности "белизны" своих денег и умеет грамотно изложить все на бумаге - до расторжения отношений дело вряд ли дойдет.

И еще не забывайте почему банки таким образом стали ужесточать финмон - их жарит (и довольно круто) НБУ по этому поводу. Поэтому банку проще расторгнуть договора с клиентами по которым не достаточно "прозрачности", чем платить постоянно штрафы. Ну и ноу-хау наших дней - компенсировать штрафы теми самыми драконовскими тарифами (а шо делать?) немного не так. Банк имеет право не разглашать вам причины. Но это не тоже самое что вы пишете. Что то я не встречал отзывов что банк рассторг отношения по личной инициативе по полностью "прозрачному" клиенту. Просто потому что хотят его "вжарить на бабло". Если клиент достаточно разумен чтобы не переходить "красные линии", если он имеет подтверждения достаточности "белизны" своих денег и умеет грамотно изложить все на бумаге - до расторжения отношений дело вряд ли дойдет.И еще не забывайте почему банки таким образом стали ужесточать финмон - их жарит (и довольно круто) НБУ по этому поводу. Поэтому банку проще расторгнуть договора с клиентами по которым не достаточно "прозрачности", чем платить постоянно штрафы. Ну и ноу-хау наших дней - компенсировать штрафы теми самыми драконовскими тарифами (а шо делать?) WallNutPen Повідомлень: 1063 З нами з: 08.06.20 Подякував: 32 раз. Подякували: 295 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:00 Zochan написав: Досі переймаєтесь через пушики за 20грн, а як вам -20% в IZI:

viewtopic.php?p=5695317#p5695317 Досі переймаєтесь через пушики за 20грн, а як вам

Ну на Изе это изменение в тарифах уже довольно давно обсосали. Не знаю почему в отзывах товарищ ноет, что банк его не известил. Всё было честно за месяц выложено. Ну на Изе это изменение в тарифах уже довольно давно обсосали. Не знаю почему в отзывах товарищ ноет, что банк его не известил. Всё было честно за месяц выложено. moveton

Повідомлень: 4312 З нами з: 23.03.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 479 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:09 ТАСКОМБАНК titanik написав: Есть у меня "Платівка", пару дней назад в приложении обнаружил, что уже в этом месяце сняли с неё 75 грн. за неактивность. А сейчас зашел в приложение банка, а там эта карточка вообще не показывается. Почему?

И был у меня еще долларовый текущий счет, несколько месяцев назад без моего ведома/заявления открыли виртуальную карточку, на которую записали эти валютные средства. С неё тоже собираются списывать потихоньку деньги за неактивность? Есть у меня "Платівка", пару дней назад в приложении обнаружил, что уже в этом месяце сняли с неё 75 грн. за неактивность. А сейчас зашел в приложение банка, а там эта карточка вообще не показывается. Почему?И был у меня еще долларовый текущий счет, несколько месяцев назад без моего ведома/заявления открыли виртуальную карточку, на которую записали эти валютные средства. С неё тоже собираются списывать потихоньку деньги за неактивность?



Якщо закінчився термін дії карти - карта не відображається в додатку.

Дійсно, присутня комісія за обслуговування неактивного рахунку.

Комісія знімається відповідно до тарифів пакету послуг, в якому обслуговується карта. Комісія знімається безпосередньо з карткового рахунку, незалежно від статусу карти.

Якщо по карті протягом 180-ти днів не здійснено жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород, нараховується та списується плата за обслуговування неактивного рахунку.

Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку складає 75,00 грн.

У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше, ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.

Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.

Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тарифи та форми договорів» - «Тарифи» - «Тарифи для Тебе» - обираєте пакет послуг в якому оформлена карта.

Додатково звертаємо увагу, що з метою оптимізації продуктів, Банком ініційовано перевипуск всіх віртуальних карток за продуктом "Платівка", картка AZURE CARD VIRTUAL.

Відповідно Банком була здійснена відправка пуш - повідомлень з інформацією про дані карти. Якщо закінчився термін дії карти - карта не відображається в додатку.Дійсно, присутня комісія за обслуговування неактивного рахунку.Комісія знімається відповідно до тарифів пакету послуг, в якому обслуговується карта. Комісія знімається безпосередньо з карткового рахунку, незалежно від статусу карти.Якщо по карті протягом 180-ти днів не здійснено жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород, нараховується та списується плата за обслуговування неактивного рахунку.Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку складає 75,00 грн.У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше, ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банкуу розділі «Тарифи та форми договорів» - «Тарифи» - «Тарифи для Тебе» - обираєте пакет послуг в якому оформлена карта.Додатково звертаємо увагу, що з метою оптимізації продуктів, Банком ініційовано перевипуск всіх віртуальних карток за продуктом "Платівка", картка AZURE CARD VIRTUAL.Відповідно Банком була здійснена відправка пуш - повідомлень з інформацією про дані карти. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2936 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:47 TASCOMBANK Позвонил в колцентр ))

Моя гривневая карточка была закрыта. С неё списали 75 грн. за неактивность и закрыли без моего ведома, хотя срок действия был еще аж до сентября. При этом текущие счета в приложении не отображаются, то есть гривневый остаток мне просто перестали показывать, и через приложение я ничего с ним сделать не могу. Надеются, что я о нем забуду что ли?



Виртуальная валютная карточка - я с неё недавно открыл депозит на год, и на ней осталось что-то 30 центов. Так вот мне в колцентре сказали, что через 180 дней у меня спишут (читай украдут) этот остаток за неактивность ) Интересно, а карточку после этого тоже закроют?



Это не банк, а недоразумение сплошное Позвонил в колцентр))Моя гривневая карточка была закрыта. С неё списали 75 грн. за неактивность и закрыли без моего ведома, хотя срок действия был еще аж до сентября. При этом текущие счета в приложении не отображаются, то есть гривневый остаток мне просто перестали показывать, и через приложение я ничего с ним сделать не могу. Надеются, что я о нем забуду что ли?Виртуальная валютная карточка - я с неё недавно открыл депозит на год, и на ней осталось что-то 30 центов. Так вот мне в колцентре сказали, что через 180 дней у меня спишут (читай украдут) этот остаток за неактивность) Интересно, а карточку после этого тоже закроют?Это не банк, а недоразумение сплошное titanik Повідомлень: 822 З нами з: 25.05.10 Подякував: 125 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:02 titanik написав: Виртуальная валютная карточка - я с неё недавно открыл депозит на год, и на ней осталось что-то 30 центов. Так вот мне в колцентре сказали, что через 180 дней у меня спишут (читай украдут) этот остаток за неактивность ) Интересно, а карточку после этого тоже закроют?



Это не банк, а недоразумение сплошное Виртуальная валютная карточка - я с неё недавно открыл депозит на год, и на ней осталось что-то 30 центов. Так вот мне в колцентре сказали, что через 180 дней у меня спишут (читай украдут) этот остаток за неактивность) Интересно, а карточку после этого тоже закроют?Это не банк, а недоразумение сплошное

Нужно сказать, что плата за неактивность есть почти у всех банков. Где-то и через три месяца начинают. И снять могут гривен так 300 за раз. Вот закрытие до истечения срока действия - это как-то странно. Нужно сказать, что плата за неактивность есть почти у всех банков. Где-то и через три месяца начинают. И снять могут гривен так 300 за раз. Вот закрытие до истечения срока действия - это как-то странно. moveton

Повідомлень: 4312 З нами з: 23.03.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 479 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:21 moveton написав: Нужно сказать, что плата за неактивность есть почти у всех банков. Где-то и через три месяца начинают. И снять могут гривен так 300 за раз. Вот закрытие до истечения срока действия - это как-то странно. Нужно сказать, что плата за неактивность есть почти у всех банков. Где-то и через три месяца начинают. И снять могут гривен так 300 за раз. Вот закрытие до истечения срока действия - это как-то странно.



В других банках у меня на неактивных счетах висят остатки по 10 центов годами, никто на них не покушается. Кое-где просто лежит на текущем счете и им не приходит в голову самостоятельно перевести деньги на карточный счет и снимать деньги. Где-то в условиях прописано, что если сумма по всем счетам превышает порог, то плата за неактивность не списывается. И это позволяет нормально пользоваться банком. А здесь какие-то хапуги-крохоборы В других банках у меня на неактивных счетах висят остатки по 10 центов годами, никто на них не покушается. Кое-где просто лежит на текущем счете и им не приходит в голову самостоятельно перевести деньги на карточный счет и снимать деньги. Где-то в условиях прописано, что если сумма по всем счетам превышает порог, то плата за неактивность не списывается. И это позволяет нормально пользоваться банком. А здесь какие-то хапуги-крохоборы titanik Повідомлень: 822 З нами з: 25.05.10 Подякував: 125 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:44 titanik написав: В других банках у меня на неактивных счетах висят остатки по 10 центов годами, никто на них не покушается.



А здесь какие-то хапуги-крохоборы В других банках у меня на неактивных счетах висят остатки по 10 центов годами, никто на них не покушается.А здесь какие-то хапуги-крохоборы мы ж не знаем до каких персон уже докопало следствие по пока фактически таскомбанковскому Спортбанку - мож и руководство ТАС последние "копеечки" со всех догребает, откуда может - и го ту Ница/Ростов на пмж.

С точки зрения государства - почему бы не забрать еще один(два-три) неубыточный(пока?) банк за 1 грн. , благо предлог может быть реальный. мы ж не знаем до каких персон уже докопало следствие по пока фактически таскомбанковскому Спортбанку - мож и руководство ТАС последние "копеечки" со всех догребает, откуда может - и го ту Ница/Ростов на пмж.С точки зрения государства - почему бы не забрать еще один(два-три) неубыточный(пока?) банк за 1 грн. , благо предлог может быть реальный. flysoulfly Повідомлень: 4522 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1553 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:46 Re: ТАСКОМБАНК titanik написав: В других банках у меня на неактивных счетах висят остатки по 10 центов годами, никто на них не покушается. В других банках у меня на неактивных счетах висят остатки по 10 центов годами, никто на них не покушается.

Это очень повезло с "другими банками". Да, некоторые не берут. Укргаз, кажется. А так Приват, Восток, Рада... Массовое явление, в общем. Кстати, не встречал, чтобы от общей суммы на счетах отменяли плату за неактивность. Абонку за карту - могут, но по крайней мере у Сенса плата за неактивность остаётся. Это очень повезло с "другими банками". Да, некоторые не берут. Укргаз, кажется. А так Приват, Восток, Рада... Массовое явление, в общем. Кстати, не встречал, чтобы от общей суммы на счетах отменяли плату за неактивность. Абонку за карту - могут, но по крайней мере у Сенса плата за неактивность остаётся. moveton

Повідомлень: 4312 З нами з: 23.03.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 479 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:51 moveton написав: Да, некоторые не берут. Укргаз, кажется. А так Приват, Восток, Рада... Да, некоторые не берут. Укргаз, кажется. А так Приват, Восток, Рада...

Рада? по текущим или карточным? Рада? по текущим или карточным? flysoulfly Повідомлень: 4522 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1553 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 277278279280> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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