moveton написав: Да, некоторые не берут. Укргаз, кажется. А так Приват, Восток, Рада...
Рада? по текущим или карточным?
Рада ж самая злая в этом плане. И по тем и по другим. По текущим, вроде, по всем. Во всяком случае про тот текущий, на который валютный депо выплачивается, мне в отделении сказали, что через 90 дней неактивности будет ощипан на 300 грн. По карточным - зависит от тарифа. Вот, например, в ReForm пункт 1.5.
moveton написав: Да, некоторые не берут. Укргаз, кажется. А так Приват, Восток, Рада...
Рада? по текущим или карточным?
Рада ж самая злая в этом плане. И по тем и по другим. По текущим, вроде, по всем. Во всяком случае про тот текущий, на который валютный депо выплачивается, мне в отделении сказали, что через 90 дней неактивности будет ощипан на 300 грн. По карточным - зависит от тарифа. Вот, например, в ReForm пункт 1.5.
до превращения Депокарты в РеФорм не довожу, но по текущему хз... надо глянуть. Вроде один текущий для выплаты депо просто тупо закрылся сам через несколько(сколько?) дней после окончания депо и снятия средств под ноль.
flysoulfly написав:Вроде один текущий для выплаты депо просто тупо закрылся сам через несколько(сколько?) дней после окончания депо и снятия средств под ноль.
Когда сам зачистил под ноль - это не интересно. Тогда и платы за неактивность не возьмут. Может и закроется для полного соответствия имиджу "Это не банк, а недоразумение сплошное". На депокарте Рада за неактивность не берёт потому, что она не бывает без депо, а если к счёту привязан депо, то он считается активным. Но поскольку по окончании всех депо депозитка практически сразу превращается в ReForm, всё это очень условно.