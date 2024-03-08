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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:57

  flysoulfly написав:
  moveton написав: Да, некоторые не берут. Укргаз, кажется. А так Приват, Восток, Рада...

Рада? по текущим или карточным?

Рада ж самая злая в этом плане. И по тем и по другим. По текущим, вроде, по всем. Во всяком случае про тот текущий, на который валютный депо выплачивается, мне в отделении сказали, что через 90 дней неактивности будет ощипан на 300 грн. По карточным - зависит от тарифа. Вот, например, в ReForm пункт 1.5.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:15

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав: Да, некоторые не берут. Укргаз, кажется. А так Приват, Восток, Рада...

Рада? по текущим или карточным?

Рада ж самая злая в этом плане. И по тем и по другим. По текущим, вроде, по всем. Во всяком случае про тот текущий, на который валютный депо выплачивается, мне в отделении сказали, что через 90 дней неактивности будет ощипан на 300 грн. По карточным - зависит от тарифа. Вот, например, в ReForm пункт 1.5.
до превращения Депокарты в РеФорм не довожу,
но по текущему хз... надо глянуть. Вроде один текущий для выплаты депо просто тупо закрылся сам через несколько(сколько?) дней после окончания депо и снятия средств под ноль.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:30

Re: ТАСКОМБАНК

  flysoulfly написав:Вроде один текущий для выплаты депо просто тупо закрылся сам через несколько(сколько?) дней после окончания депо и снятия средств под ноль.

Когда сам зачистил под ноль - это не интересно. Тогда и платы за неактивность не возьмут. Может и закроется для полного соответствия имиджу "Это не банк, а недоразумение сплошное". На депокарте Рада за неактивность не берёт потому, что она не бывает без депо, а если к счёту привязан депо, то он считается активным. Но поскольку по окончании всех депо депозитка практически сразу превращается в ReForm, всё это очень условно.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:03

Re: ТАСКОМБАНК

Чи може представник банку дати відповідь щодо співпраці з Спортбанком? тобто, чи має місце на цей час співпраця Таскомбанку та Спортбанку у сфері надання банківських послуг, таких як розміщення та повернення депозитів? Депозитний договір надається від імені Таскомбанку? Дякую
vsemka
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:56

  moveton написав:
  flysoulfly написав:Вроде один текущий для выплаты депо просто тупо закрылся сам через несколько(сколько?) дней после окончания депо и снятия средств под ноль.

Когда сам зачистил под ноль - это не интересно. Тогда и платы за неактивность не возьмут.
ну как... списывать абонплату в минус - логичный следующий шаг. Или списывать ее с других счетов клиента, особенно радует, когда вообще в другой валюте счет списания , а выписка никакущая по информативности " и шо ж то було?".
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:13

  flysoulfly написав:
  moveton написав:Когда сам зачистил под ноль - это не интересно. Тогда и платы за неактивность не возьмут.
ну как... списывать абонплату в минус - логичный следующий шаг. Или списывать ее с других счетов клиента, особенно радует, когда вообще в другой валюте счет списания , а выписка никакущая по информативности " и шо ж то було?".

Какое отношение абонка имеет к плате за неактивность? Совершенно разные обоснования и модели общипывания. Абонка - это плата за наличие карты. Как, например, водоканальщики берут абонку за то, что трубы подведены. А плата за неактивность - это типа банк замечает, что клиент счёт потерял, а находку можно присвоить и себе. Не видел у кого-то, чтобы плату за неактивность брали больше, чем остаток на неактивном счёте. А вот абонку да, в хорошем случае однократно спишут в минус только с этой карты.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:42

  vsemka написав:Чи може представник банку дати відповідь щодо співпраці з Спортбанком? тобто, чи має місце на цей час співпраця Таскомбанку та Спортбанку у сфері надання банківських послуг, таких як розміщення та повернення депозитів? Депозитний договір надається від імені Таскомбанку? Дякую

Спортбанк це лише назва застосунку. Все на базі Таскомбанку
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:48

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:Спортбанк це лише назва застосунку. Все на базі Таскомбанку

все вірно. Мені коли давали КЛ в спорті, дзвонив скоринг ТАСі і журив. чого я вказав інший фінансовий номер.
Goodman
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