moveton написав: Да, некоторые не берут. Укргаз, кажется. А так Приват, Восток, Рада...
Рада? по текущим или карточным?
Рада ж самая злая в этом плане. И по тем и по другим. По текущим, вроде, по всем. Во всяком случае про тот текущий, на который валютный депо выплачивается, мне в отделении сказали, что через 90 дней неактивности будет ощипан на 300 грн. По карточным - зависит от тарифа. Вот, например, в ReForm пункт 1.5.
moveton написав: Да, некоторые не берут. Укргаз, кажется. А так Приват, Восток, Рада...
Рада? по текущим или карточным?
Рада ж самая злая в этом плане. И по тем и по другим. По текущим, вроде, по всем. Во всяком случае про тот текущий, на который валютный депо выплачивается, мне в отделении сказали, что через 90 дней неактивности будет ощипан на 300 грн. По карточным - зависит от тарифа. Вот, например, в ReForm пункт 1.5.
до превращения Депокарты в РеФорм не довожу, но по текущему хз... надо глянуть. Вроде один текущий для выплаты депо просто тупо закрылся сам через несколько(сколько?) дней после окончания депо и снятия средств под ноль.
flysoulfly написав:Вроде один текущий для выплаты депо просто тупо закрылся сам через несколько(сколько?) дней после окончания депо и снятия средств под ноль.
Когда сам зачистил под ноль - это не интересно. Тогда и платы за неактивность не возьмут. Может и закроется для полного соответствия имиджу "Это не банк, а недоразумение сплошное". На депокарте Рада за неактивность не берёт потому, что она не бывает без депо, а если к счёту привязан депо, то он считается активным. Но поскольку по окончании всех депо депозитка практически сразу превращается в ReForm, всё это очень условно.
Чи може представник банку дати відповідь щодо співпраці з Спортбанком? тобто, чи має місце на цей час співпраця Таскомбанку та Спортбанку у сфері надання банківських послуг, таких як розміщення та повернення депозитів? Депозитний договір надається від імені Таскомбанку? Дякую
flysoulfly написав:Вроде один текущий для выплаты депо просто тупо закрылся сам через несколько(сколько?) дней после окончания депо и снятия средств под ноль.
Когда сам зачистил под ноль - это не интересно. Тогда и платы за неактивность не возьмут.
ну как... списывать абонплату в минус - логичный следующий шаг. Или списывать ее с других счетов клиента, особенно радует, когда вообще в другой валюте счет списания , а выписка никакущая по информативности " и шо ж то було?".
moveton написав:Когда сам зачистил под ноль - это не интересно. Тогда и платы за неактивность не возьмут.
ну как... списывать абонплату в минус - логичный следующий шаг. Или списывать ее с других счетов клиента, особенно радует, когда вообще в другой валюте счет списания , а выписка никакущая по информативности " и шо ж то було?".
Какое отношение абонка имеет к плате за неактивность? Совершенно разные обоснования и модели общипывания. Абонка - это плата за наличие карты. Как, например, водоканальщики берут абонку за то, что трубы подведены. А плата за неактивность - это типа банк замечает, что клиент счёт потерял, а находку можно присвоить и себе. Не видел у кого-то, чтобы плату за неактивность брали больше, чем остаток на неактивном счёте. А вот абонку да, в хорошем случае однократно спишут в минус только с этой карты.
vsemka написав:Чи може представник банку дати відповідь щодо співпраці з Спортбанком? тобто, чи має місце на цей час співпраця Таскомбанку та Спортбанку у сфері надання банківських послуг, таких як розміщення та повернення депозитів? Депозитний договір надається від імені Таскомбанку? Дякую
Спортбанк це лише назва застосунку. Все на базі Таскомбанку
mustbe написав:Хотелось бы уточнить. Чтобы не драли 20грн по каждой карте - надо пройтись по настройкам каждой карты и везде отключить "GSM-банкинг" ? Этого достаточно ? Да ли нет ?
Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування, під кожною картою.
Что за дурацкая привычка - в ответ на конкретный вопрос писать бессмысленные банальности, вроде того, что Земля круглая, а Солнце встаёт на востоке ? Перечитайте исходный вопрос и оцените нулевую ценность вашего ответа.
Ещё раз, читайте по слогам: Чтобы не драли 20грн по каждой карте - надо пройтись по настройкам каждой карты и везде отключить "GSM-банкинг" ? Этого достаточно ? Да ли нет ?