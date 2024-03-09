Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:30

flysoulfly написав: Вроде один текущий для выплаты депо просто тупо закрылся сам через несколько(сколько?) дней после окончания депо и снятия средств под ноль. Вроде один текущий для выплаты депо просто тупо закрылся сам через несколько(сколько?) дней после окончания депо и снятия средств под ноль.

Когда сам зачистил под ноль - это не интересно. Тогда и платы за неактивность не возьмут. Может и закроется для полного соответствия имиджу "Это не банк, а недоразумение сплошное". На депокарте Рада за неактивность не берёт потому, что она не бывает без депо, а если к счёту привязан депо, то он считается активным. Но поскольку по окончании всех депо депозитка практически сразу превращается в ReForm, всё это очень условно.