А шановний тазік не вважає таке звертання до клієнтів трішки не прийнятним? Фактично це незрозуміле формулювання. Зробить на сайті адекватно розділи(типу як у укрсибу гарно зроблені) і нормально їх назвіть)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:03
А шановний тазік не вважає таке звертання до клієнтів трішки не прийнятним? Фактично це незрозуміле формулювання. Зробить на сайті адекватно розділи(типу як у укрсибу гарно зроблені) і нормально їх назвіть)
Востаннє редагувалось 24589 в Суб 09 бер, 2024 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:10
Це не зовсім правильно називати співпрацею у тому контексті, в якому ви називаєте. Рахунки, картки, їх емісію, процесинг платежів, C2C сервіси тощо надає ТАС. Спорт на отих ТОВках це, фактично, тільки додаток. У ключі останніх новин – з грошима, більш за все, все буде ок.
Востаннє редагувалось 24589 в Суб 09 бер, 2024 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:12
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:40
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