|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:03
TASCOMBANK написав:
-> «Тарифи» — «Тарифи для тебе
»
А шановний тазік не вважає таке звертання до клієнтів трішки не прийнятним? Фактично це незрозуміле формулювання. Зробить на сайті адекватно розділи(типу як у укрсибу гарно зроблені) і нормально їх назвіть)
Востаннє редагувалось 24589
в Суб 09 бер, 2024 21:10, всього редагувалось 1 раз.
-
24589
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:10
vsemka написав:
Чи може представник банку дати відповідь щодо співпраці з Спортбанком? тобто, чи має місце на цей час співпраця Таскомбанку та Спортбанку у сфері надання банківських послуг, таких як розміщення та повернення депозитів? Депозитний договір надається від імені Таскомбанку? Дякую
Це не зовсім правильно називати співпрацею у тому контексті, в якому ви називаєте. Рахунки, картки, їх емісію, процесинг платежів, C2C сервіси тощо надає ТАС. Спорт на отих ТОВках це, фактично, тільки додаток. У ключі останніх новин – з грошима, більш за все, все буде ок.
Востаннє редагувалось 24589
в Суб 09 бер, 2024 21:12, всього редагувалось 1 раз.
-
24589
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:12
lel написав:
Відділення не може відповісти, як будуть 20 грн брать, це ж буде тільки з 01.04.24. Ще не отримали роз'яснення.
"Потрібно спочатку вплутатися в бій, а там видно буде" - Наполеон Бонапарт.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3305
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:40
lel написав:
Закрив всі дебетки, Б5, залишив тільки Верку. І ощадні теж закрили, хоча я був проти.
а на ощадних були кошти?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4543
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1554 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 бер, 2024 22:48
flysoulfly написав: lel написав:
Закрив всі дебетки, Б5, залишив тільки Верку. І ощадні теж закрили, хоча я був проти.
а на ощадних були кошти?
Були. Запропонували вивести. Нібито прив'язані до цих рахунків дебетки, і потрібно закрити. 3 центи та 5коп. Обміняв і вивів на кредитку.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3455
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 397 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|