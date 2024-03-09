RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 278279280281

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:03

  TASCOMBANK написав:-> «Тарифи» — «Тарифи для тебе»

А шановний тазік не вважає таке звертання до клієнтів трішки не прийнятним? Фактично це незрозуміле формулювання. Зробить на сайті адекватно розділи(типу як у укрсибу гарно зроблені) і нормально їх назвіть)
Востаннє редагувалось 24589 в Суб 09 бер, 2024 21:10, всього редагувалось 1 раз.
24589
 
Повідомлень: 64
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:10

  vsemka написав:Чи може представник банку дати відповідь щодо співпраці з Спортбанком? тобто, чи має місце на цей час співпраця Таскомбанку та Спортбанку у сфері надання банківських послуг, таких як розміщення та повернення депозитів? Депозитний договір надається від імені Таскомбанку? Дякую

Це не зовсім правильно називати співпрацею у тому контексті, в якому ви називаєте. Рахунки, картки, їх емісію, процесинг платежів, C2C сервіси тощо надає ТАС. Спорт на отих ТОВках це, фактично, тільки додаток. У ключі останніх новин – з грошима, більш за все, все буде ок.
Востаннє редагувалось 24589 в Суб 09 бер, 2024 21:12, всього редагувалось 1 раз.
24589
 
Повідомлень: 64
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:12

  lel написав: Відділення не може відповісти, як будуть 20 грн брать, це ж буде тільки з 01.04.24. Ще не отримали роз'яснення.

"Потрібно спочатку вплутатися в бій, а там видно буде" - Наполеон Бонапарт.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3305
З нами з: 31.03.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:40

  lel написав:Закрив всі дебетки, Б5, залишив тільки Верку. І ощадні теж закрили, хоча я був проти.
а на ощадних були кошти?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4543
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 22:48

Re: ТАСКОМБАНК

flysoulfly написав:
  lel написав:Закрив всі дебетки, Б5, залишив тільки Верку. І ощадні теж закрили, хоча я був проти.
а на ощадних були кошти?
Були. Запропонували вивести. Нібито прив'язані до цих рахунків дебетки, і потрібно закрити. 3 центи та 5коп. Обміняв і вивів на кредитку.
lel
 
Повідомлень: 3455
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 278279280281
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.