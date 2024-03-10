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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 20:10
Закрив всі дебетки, Б5, залишив тільки Верку. І ощадні теж закрили, хоча я був проти. Відділення не може відповісти, як будуть 20 грн брать, це ж буде тільки з 01.04.24. Ще не отримали роз'яснення.
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lel
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Додано: Суб 09 бер, 2024 21:03
TASCOMBANK написав:
-> «Тарифи» — «Тарифи для тебе
»
А шановний тазік не вважає таке звертання до клієнтів трішки не прийнятним? Фактично це незрозуміле формулювання. Зробить на сайті адекватно розділи(типу як у укрсибу гарно зроблені) і нормально їх назвіть)
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в Суб 09 бер, 2024 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 21:10
vsemka написав:
Чи може представник банку дати відповідь щодо співпраці з Спортбанком? тобто, чи має місце на цей час співпраця Таскомбанку та Спортбанку у сфері надання банківських послуг, таких як розміщення та повернення депозитів? Депозитний договір надається від імені Таскомбанку? Дякую
Це не зовсім правильно називати співпрацею у тому контексті, в якому ви називаєте. Рахунки, картки, їх емісію, процесинг платежів, C2C сервіси тощо надає ТАС. Спорт на отих ТОВках це, фактично, тільки додаток. У ключі останніх новин – з грошима, більш за все, все буде ок.
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в Суб 09 бер, 2024 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 21:12
lel написав:
Відділення не може відповісти, як будуть 20 грн брать, це ж буде тільки з 01.04.24. Ще не отримали роз'яснення.
"Потрібно спочатку вплутатися в бій, а там видно буде" - Наполеон Бонапарт.
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novichok
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Додано: Суб 09 бер, 2024 21:40
lel написав:
Закрив всі дебетки, Б5, залишив тільки Верку. І ощадні теж закрили, хоча я був проти.
а на ощадних були кошти?
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flysoulfly
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Додано: Суб 09 бер, 2024 22:48
flysoulfly написав: lel написав:
Закрив всі дебетки, Б5, залишив тільки Верку. І ощадні теж закрили, хоча я був проти.
а на ощадних були кошти?
Були. Запропонували вивести. Нібито прив'язані до цих рахунків дебетки, і потрібно закрити. 3 центи та 5коп. Обміняв і вивів на кредитку.
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lel
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Додано: Нед 10 бер, 2024 10:30
mustbe написав:
Чтобы не драли 20грн по каждой карте - надо пройтись по настройкам каждой карты и везде отключить "GSM-банкинг" ?
В новости на сайте банка есть файл с изменениями тарифов. Там будет ответ на твой вопрос.
Ранее я писал про это:viewtopic.php?p=5694003#p5694003
Не понимаю откуда пошло неправильно понимание изменений.
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Howl
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Додано: Нед 10 бер, 2024 15:40
lel написав: flysoulfly написав: lel написав:
Закрив всі дебетки, Б5, залишив тільки Верку. І ощадні теж закрили, хоча я був проти.
а на ощадних були кошти?
Були. Запропонували вивести. Нібито прив'язані до цих рахунків дебетки, і потрібно закрити. 3 центи та 5коп. Обміняв і вивів на кредитку.
ладно принудительно закрыли валютный Ощадный, к которому больше нет карт, допустим.
но про принудительное закрытие гривневого Ощадного - это интересное новшество. А почему его не переподвязали к оставшейся Верке?
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flysoulfly
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Додано: Нед 10 бер, 2024 15:49
flysoulfly написав: lel написав:
flysoulfly написав:а на ощадних були кошти?
Були. Запропонували вивести. Нібито прив'язані до цих рахунків дебетки, і потрібно закрити. 3 центи та 5коп. Обміняв і вивів на кредитку.
ладно принудительно закрыли валютный Ощадный, к которому больше нет карт, допустим.
но про принудительное закрытие гривневого Ощадного - это интересное новшество. А почему его не переподвязали к оставшейся Верке?
не перепривязываются Ощадные, только новый открывать
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Amethyst
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