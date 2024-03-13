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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 279280281282 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.2 5 22 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 3 2- Погане. Некомпетентне. 18% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 4 Всього голосів : 22 Додано: Нед 10 бер, 2024 22:12 Howl написав: У меня Ощадний со времён WC. Сам WC давно закрыл, а Ощадний остался до сих пор. У меня Ощадний со времён WC. Сам WC давно закрыл, а Ощадний остался до сих пор. Тут еще важно как Ощадный открывался, отдельно от карточного или вместе, в родном отд-и (в т.ч. в Т2Ю) или в др. отд-и.

Для Чужого отд-я каждый раз нужен ОТП, от они и вредничают с чужим клиентом (



ПС. Мне при закрытии Вики закрыли и её Ощадный. Я Вику открывал в чужом отд-и Тут еще важно как Ощадный открывался, отдельно от карточного или вместе, в родном отд-и (в т.ч. в Т2Ю) или в др. отд-и.Для Чужого отд-я каждый раз нужен ОТП, от они и вредничают с чужим клиентом (ПС. Мне при закрытии Вики закрыли и её Ощадный. Я Вику открывал в чужом отд-и Amethyst

Повідомлень: 5181 З нами з: 05.05.21 Подякував: 397 раз. Подякували: 979 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 бер, 2024 17:40 Re: ТАСКОМБАНК Открывал в киевском, закрывал в отделении другой области. Проблем не было. Сами оставили Ощадный. Howl

Повідомлень: 5883 З нами з: 08.03.18 Подякував: 542 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 бер, 2024 23:00 Amethyst написав: Howl написав: У меня Ощадний со времён WC. Сам WC давно закрыл, а Ощадний остался до сих пор. У меня Ощадний со времён WC. Сам WC давно закрыл, а Ощадний остался до сих пор. Тут еще важно как Ощадный открывался, отдельно от карточного или вместе, в родном отд-и (в т.ч. в Т2Ю) или в др. отд-и.

Для Чужого отд-я каждый раз нужен ОТП, от они и вредничают с чужим клиентом (



ПС. Мне при закрытии Вики закрыли и её Ощадный. Я Вику открывал в чужом отд-и Тут еще важно как Ощадный открывался, отдельно от карточного или вместе, в родном отд-и (в т.ч. в Т2Ю) или в др. отд-и.Для Чужого отд-я каждый раз нужен ОТП, от они и вредничают с чужим клиентом (ПС. Мне при закрытии Вики закрыли и её Ощадный. Я Вику открывал в чужом отд-и

А если ощадный открывался не через отделение, а в мобильном приложении? А если ощадный открывался не через отделение, а в мобильном приложении? lara_08 Повідомлень: 957 З нами з: 05.05.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 бер, 2024 09:03 lara_08 написав: Amethyst написав: Howl написав: У меня Ощадний со времён WC. Сам WC давно закрыл, а Ощадний остался до сих пор. У меня Ощадний со времён WC. Сам WC давно закрыл, а Ощадний остался до сих пор. Тут еще важно как Ощадный открывался, отдельно от карточного или вместе, в родном отд-и (в т.ч. в Т2Ю) или в др. отд-и.

Для Чужого отд-я каждый раз нужен ОТП, от они и вредничают с чужим клиентом (



ПС. Мне при закрытии Вики закрыли и её Ощадный. Я Вику открывал в чужом отд-и Тут еще важно как Ощадный открывался, отдельно от карточного или вместе, в родном отд-и (в т.ч. в Т2Ю) или в др. отд-и.Для Чужого отд-я каждый раз нужен ОТП, от они и вредничают с чужим клиентом (ПС. Мне при закрытии Вики закрыли и её Ощадный. Я Вику открывал в чужом отд-и

А если ощадный открывался не через отделение, а в мобильном приложении? А если ощадный открывался не через отделение, а в мобильном приложении?

Так ваше від-ня те, де ви відкрили 1-шу картку, а далі всі ваші онлайн-продукти несуть бонуси отому від-ню. А от якщо ви відкриєте інший продукт в іншому від-ні, то у вас буде вже два рідних від-ня, кожне з яких буде тягнути ковдру/клієнта на себе... і казати, що отой чужий Ощадний краще закрити )) Так ваше від-ня те, де ви відкрили 1-шу картку, а далі всі ваші онлайн-продукти несуть бонуси отому від-ню. А от якщо ви відкриєте інший продукт в іншому від-ні, то у вас буде вже два рідних від-ня, кожне з яких буде тягнути ковдру/клієнта на себе... і казати, що отой чужий Ощадний краще закрити )) Amethyst

Повідомлень: 5181 З нами з: 05.05.21 Подякував: 397 раз. Подякували: 979 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 бер, 2024 18:32 ТАСКОМБАНК vsemka написав: Чи може представник банку дати відповідь щодо співпраці з Спортбанком? тобто, чи має місце на цей час співпраця Таскомбанку та Спортбанку у сфері надання банківських послуг, таких як розміщення та повернення депозитів? Депозитний договір надається від імені Таскомбанку? Дякую Чи може представник банку дати відповідь щодо співпраці з Спортбанком? тобто, чи має місце на цей час співпраця Таскомбанку та Спортбанку у сфері надання банківських послуг, таких як розміщення та повернення депозитів? Депозитний договір надається від імені Таскомбанку? Дякую



Sportbank – це спільний проект IT-компанії Dyvotech і першого профільного фінтех фонду України N1, в рамках якого клієнти отримують послуги з використанням мобільного застосунку. Проект здійснює діяльність з використанням ліцензії АТ «Тасокмбанк», тому, дійсно ,при оформлені депозиту зазначена інформація і про АТ «Таскомбанк».

Інформація щодо припинення співпраці із Sportbank не надходила. Вся інформація щодо роботи банку, в тому числі із партнерами, розміщується на офіційному сайті.

Звертаємо увагу, що консультацію по продуктах Sportbank надає окрема служба підтримки – безпосередньо лінія підтримки Sportbank.

Додатково інформуємо, що депозити відкриті в ТАСКОМБАНКу, включно із необанками також гарнатуються Фондом гарантування вкладів. Sportbank – це спільний проект IT-компанії Dyvotech і першого профільного фінтех фонду України N1, в рамках якого клієнти отримують послуги з використанням мобільного застосунку. Проект здійснює діяльність з використанням ліцензії АТ «Тасокмбанк», тому, дійсно ,при оформлені депозиту зазначена інформація і про АТ «Таскомбанк».Інформація щодо припинення співпраці із Sportbank не надходила. Вся інформація щодо роботи банку, в тому числі із партнерами, розміщується на офіційному сайті.Звертаємо увагу, що консультацію по продуктах Sportbank надає окрема служба підтримки – безпосередньо лінія підтримки Sportbank.Додатково інформуємо, що депозити відкриті в ТАСКОМБАНКу, включно із необанками також гарнатуються Фондом гарантування вкладів. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2937 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 бер, 2024 20:58 TASCOMBANK написав: Додатково інформуємо, що депозити відкриті в ТАСКОМБАНКу, включно із необанками також гарнатуються Фондом гарантування вкладів. Додатково інформуємо, щовідкриті в ТАСКОМБАНКу, включно із необанками також гарнатуються Фондом гарантування вкладів.

Крім того, до вашої відповіді варто долучити й інформацію щодо того, що ФГВФО у своїй профільній діяльності, керуючись профільним законодавством вважає депозитами фізичних осіб, коштами, що гарантуються фондом безпосередньо і кошти на поточних рахунках(у т.ч карткових) також. Тому так твердо зазначати про відкриті депозити не варто, адже це створює неправильне враження клієнтів, які не знайомі з такими засадами Крім того, до вашої відповіді варто долучити й інформацію щодо того, що ФГВФО у своїй профільній діяльності, керуючись профільним законодавством вважає депозитами фізичних осіб, коштами, що гарантуються фондом безпосередньо і кошти натакож. Тому так твердо зазначати про відкриті депозити не варто, адже це створює неправильне враження клієнтів, які не знайомі з такими засадами 24589 Повідомлень: 79 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 279280281282 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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