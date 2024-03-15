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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 279280281282

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 22:12

  Howl написав:У меня Ощадний со времён WC. Сам WC давно закрыл, а Ощадний остался до сих пор.
Тут еще важно как Ощадный открывался, отдельно от карточного или вместе, в родном отд-и (в т.ч. в Т2Ю) или в др. отд-и.
Для Чужого отд-я каждый раз нужен ОТП, от они и вредничают с чужим клиентом (

ПС. Мне при закрытии Вики закрыли и её Ощадный. Я Вику открывал в чужом отд-и :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 17:40

Re: ТАСКОМБАНК

Открывал в киевском, закрывал в отделении другой области. Проблем не было. Сами оставили Ощадный.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 23:00

  Amethyst написав:
  Howl написав:У меня Ощадний со времён WC. Сам WC давно закрыл, а Ощадний остался до сих пор.
Тут еще важно как Ощадный открывался, отдельно от карточного или вместе, в родном отд-и (в т.ч. в Т2Ю) или в др. отд-и.
Для Чужого отд-я каждый раз нужен ОТП, от они и вредничают с чужим клиентом (

ПС. Мне при закрытии Вики закрыли и её Ощадный. Я Вику открывал в чужом отд-и :)

А если ощадный открывался не через отделение, а в мобильном приложении?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 09:03

  lara_08 написав:
  Amethyst написав:
  Howl написав:У меня Ощадний со времён WC. Сам WC давно закрыл, а Ощадний остался до сих пор.
Тут еще важно как Ощадный открывался, отдельно от карточного или вместе, в родном отд-и (в т.ч. в Т2Ю) или в др. отд-и.
Для Чужого отд-я каждый раз нужен ОТП, от они и вредничают с чужим клиентом (

ПС. Мне при закрытии Вики закрыли и её Ощадный. Я Вику открывал в чужом отд-и :)

А если ощадный открывался не через отделение, а в мобильном приложении?

Так ваше від-ня те, де ви відкрили 1-шу картку, а далі всі ваші онлайн-продукти несуть бонуси отому від-ню. А от якщо ви відкриєте інший продукт в іншому від-ні, то у вас буде вже два рідних від-ня, кожне з яких буде тягнути ковдру/клієнта на себе... і казати, що отой чужий Ощадний краще закрити ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 18:32

ТАСКОМБАНК

  vsemka написав:Чи може представник банку дати відповідь щодо співпраці з Спортбанком? тобто, чи має місце на цей час співпраця Таскомбанку та Спортбанку у сфері надання банківських послуг, таких як розміщення та повернення депозитів? Депозитний договір надається від імені Таскомбанку? Дякую


Sportbank – це спільний проект IT-компанії Dyvotech і першого профільного фінтех фонду України N1, в рамках якого клієнти отримують послуги з використанням мобільного застосунку. Проект здійснює діяльність з використанням ліцензії АТ «Тасокмбанк», тому, дійсно ,при оформлені депозиту зазначена інформація і про АТ «Таскомбанк».
Інформація щодо припинення співпраці із Sportbank не надходила. Вся інформація щодо роботи банку, в тому числі із партнерами, розміщується на офіційному сайті.
Звертаємо увагу, що консультацію по продуктах Sportbank надає окрема служба підтримки – безпосередньо лінія підтримки Sportbank.
Додатково інформуємо, що депозити відкриті в ТАСКОМБАНКу, включно із необанками також гарнатуються Фондом гарантування вкладів.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 20:58

  TASCOMBANK написав:Додатково інформуємо, що депозити відкриті в ТАСКОМБАНКу, включно із необанками також гарнатуються Фондом гарантування вкладів.

Крім того, до вашої відповіді варто долучити й інформацію щодо того, що ФГВФО у своїй профільній діяльності, керуючись профільним законодавством вважає депозитами фізичних осіб, коштами, що гарантуються фондом безпосередньо і кошти на поточних рахунках(у т.ч карткових) також. Тому так твердо зазначати про відкриті депозити не варто, адже це створює неправильне враження клієнтів, які не знайомі з такими засадами
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:58

Re: ТАСКОМБАНК

Не помню точно, но, по-моему, тут что-то такое читал про кэшбек в 5%. Коллеги, не подскажите, где сейчас предлагают лучший кешбек?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:02

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Не помню точно, но, по-моему, тут что-то такое читал про кэшбек в 5%. Коллеги, не подскажите, где сейчас предлагают лучший кешбек?

https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
ramzes4
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