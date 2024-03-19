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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 бер, 2024 22:12
Howl написав:
У меня Ощадний со времён WC. Сам WC давно закрыл, а Ощадний остался до сих пор.
Тут еще важно как Ощадный открывался, отдельно от карточного или вместе, в родном отд-и (в т.ч. в Т2Ю) или в др. отд-и.
Для Чужого отд-я каждый раз нужен ОТП, от они и вредничают с чужим клиентом (
ПС. Мне при закрытии Вики закрыли и её Ощадный. Я Вику открывал в чужом отд-и
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Amethyst
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Додано: Пон 11 бер, 2024 17:40
Открывал в киевском, закрывал в отделении другой области. Проблем не было. Сами оставили Ощадный.
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Howl
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Додано: Пон 11 бер, 2024 23:00
Amethyst написав: Howl написав:
У меня Ощадний со времён WC. Сам WC давно закрыл, а Ощадний остался до сих пор.
Тут еще важно как Ощадный открывался, отдельно от карточного или вместе, в родном отд-и (в т.ч. в Т2Ю) или в др. отд-и.
Для Чужого отд-я каждый раз нужен ОТП, от они и вредничают с чужим клиентом (
ПС. Мне при закрытии Вики закрыли и её Ощадный. Я Вику открывал в чужом отд-и
А если ощадный открывался не через отделение, а в мобильном приложении?
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lara_08
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Додано: Вів 12 бер, 2024 09:03
lara_08 написав: Amethyst написав: Howl написав:
У меня Ощадний со времён WC. Сам WC давно закрыл, а Ощадний остался до сих пор.
Тут еще важно как Ощадный открывался, отдельно от карточного или вместе, в родном отд-и (в т.ч. в Т2Ю) или в др. отд-и.
Для Чужого отд-я каждый раз нужен ОТП, от они и вредничают с чужим клиентом (
ПС. Мне при закрытии Вики закрыли и её Ощадный. Я Вику открывал в чужом отд-и
А если ощадный открывался не через отделение, а в мобильном приложении?
Так ваше від-ня те, де ви відкрили 1-шу картку, а далі всі ваші онлайн-продукти несуть бонуси отому від-ню. А от якщо ви відкриєте інший продукт в іншому від-ні, то у вас буде вже два рідних від-ня, кожне з яких буде тягнути ковдру/клієнта на себе... і казати, що отой чужий Ощадний краще закрити ))
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Amethyst
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Додано: Сер 13 бер, 2024 18:32
vsemka написав:
Чи може представник банку дати відповідь щодо співпраці з Спортбанком? тобто, чи має місце на цей час співпраця Таскомбанку та Спортбанку у сфері надання банківських послуг, таких як розміщення та повернення депозитів? Депозитний договір надається від імені Таскомбанку? Дякую
Sportbank – це спільний проект IT-компанії Dyvotech і першого профільного фінтех фонду України N1, в рамках якого клієнти отримують послуги з використанням мобільного застосунку. Проект здійснює діяльність з використанням ліцензії АТ «Тасокмбанк», тому, дійсно ,при оформлені депозиту зазначена інформація і про АТ «Таскомбанк».
Інформація щодо припинення співпраці із Sportbank не надходила. Вся інформація щодо роботи банку, в тому числі із партнерами, розміщується на офіційному сайті.
Звертаємо увагу, що консультацію по продуктах Sportbank надає окрема служба підтримки – безпосередньо лінія підтримки Sportbank.
Додатково інформуємо, що депозити відкриті в ТАСКОМБАНКу, включно із необанками також гарнатуються Фондом гарантування вкладів.
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TASCOMBANK
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Додано: Сер 13 бер, 2024 20:58
TASCOMBANK написав:
Додатково інформуємо, що депозити
відкриті в ТАСКОМБАНКу, включно із необанками також гарнатуються Фондом гарантування вкладів.
Крім того, до вашої відповіді варто долучити й інформацію щодо того, що ФГВФО у своїй профільній діяльності, керуючись профільним законодавством вважає депозитами фізичних осіб, коштами, що гарантуються фондом безпосередньо і кошти на поточних рахунках(у т.ч карткових)
також. Тому так твердо зазначати про відкриті депозити не варто, адже це створює неправильне враження клієнтів, які не знайомі з такими засадами
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:58
Не помню точно, но, по-моему, тут что-то такое читал про кэшбек в 5%. Коллеги, не подскажите, где сейчас предлагают лучший кешбек?
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:02
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Не помню точно, но, по-моему, тут что-то такое читал про кэшбек в 5%. Коллеги, не подскажите, где сейчас предлагают лучший кешбек?
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:23
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