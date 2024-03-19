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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 бер, 2024 22:44
При розрахунках преміальними картками Mastercard World Elite від Таскомбанку у мережі магазинів або додатку goodwine на суму від 3000 гривень Ви отримаєте знижку 10%.
Акція триває з 20 березня по 20 квітня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/special-ni-p ... askombanku
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