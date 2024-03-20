ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Не помню точно, но, по-моему, тут что-то такое читал про кэшбек в 5%. Коллеги, не подскажите, где сейчас предлагают лучший кешбек?
З 1 березня почалась нова спеціальна пропозиція Mastercard та мережі гіпермаркетів FOZZY. Купуйте необхідні вам товари за допомогою картки ТАСКОМБАНК та отримуйте за це приємний бонус для наступних покупок.
Як скористатися пропозицією:
• Зареєструйтесь у програмі лояльності FOZZY через мобільний застосунок FOZZY або на сайті fozzyshop.ua
• Здійснюйте покупки на будь-яку суму в гіпермаркетах FOZZY та оплачуйте їх карткою Mastercard від ТАСКОМБАНК
Отримуйте кешбек 5% у програмі лояльності FOZZY протягом березня.
Акція діє з 01.03.2024 р. по 31.03.2024 р. для роздрібних гостей, які зареєструвались у програмі лояльності FOZZY з 01.03.2024 р.
Усім новим учасникам програми лояльності буде нараховуватись кешбек у розмірі 5% від покупок протягом місяця з моменту реєстрації за умови оплати покупок за допомогою картки Mastercard. Деталі на fozzyshop.ua та mastercard.ua