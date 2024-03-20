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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 280281282283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:44

Mastercard World Elite та goodwine дарують знижку

При розрахунках преміальними картками Mastercard World Elite від Таскомбанку у мережі магазинів або додатку goodwine на суму від 3000 гривень Ви отримаєте знижку 10%.

Акція триває з 20 березня по 20 квітня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/special-ni-p ... askombanku
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Повідомлень: 2885
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:15

ТАСКОМБАНК

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Не помню точно, но, по-моему, тут что-то такое читал про кэшбек в 5%. Коллеги, не подскажите, где сейчас предлагают лучший кешбек?


З 1 березня почалась нова спеціальна пропозиція Mastercard та мережі гіпермаркетів FOZZY. Купуйте необхідні вам товари за допомогою картки ТАСКОМБАНК та отримуйте за це приємний бонус для наступних покупок.
Як скористатися пропозицією:
• Зареєструйтесь у програмі лояльності FOZZY через мобільний застосунок FOZZY або на сайті fozzyshop.ua
• Здійснюйте покупки на будь-яку суму в гіпермаркетах FOZZY та оплачуйте їх карткою Mastercard від ТАСКОМБАНК
Отримуйте кешбек 5% у програмі лояльності FOZZY протягом березня.
Акція діє з 01.03.2024 р. по 31.03.2024 р. для роздрібних гостей, які зареєструвались у програмі лояльності FOZZY з 01.03.2024 р.
Усім новим учасникам програми лояльності буде нараховуватись кешбек у розмірі 5% від покупок протягом місяця з моменту реєстрації за умови оплати покупок за допомогою картки Mastercard. Деталі на fozzyshop.ua та mastercard.ua
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Подякував: 12 раз.
Подякували: 219 раз.
 
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