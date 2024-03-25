RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 280281282283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:44

Mastercard World Elite та goodwine дарують знижку

При розрахунках преміальними картками Mastercard World Elite від Таскомбанку у мережі магазинів або додатку goodwine на суму від 3000 гривень Ви отримаєте знижку 10%.

Акція триває з 20 березня по 20 квітня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/special-ni-p ... askombanku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:15

ТАСКОМБАНК

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Не помню точно, но, по-моему, тут что-то такое читал про кэшбек в 5%. Коллеги, не подскажите, где сейчас предлагают лучший кешбек?


З 1 березня почалась нова спеціальна пропозиція Mastercard та мережі гіпермаркетів FOZZY. Купуйте необхідні вам товари за допомогою картки ТАСКОМБАНК та отримуйте за це приємний бонус для наступних покупок.
Як скористатися пропозицією:
• Зареєструйтесь у програмі лояльності FOZZY через мобільний застосунок FOZZY або на сайті fozzyshop.ua
• Здійснюйте покупки на будь-яку суму в гіпермаркетах FOZZY та оплачуйте їх карткою Mastercard від ТАСКОМБАНК
Отримуйте кешбек 5% у програмі лояльності FOZZY протягом березня.
Акція діє з 01.03.2024 р. по 31.03.2024 р. для роздрібних гостей, які зареєструвались у програмі лояльності FOZZY з 01.03.2024 р.
Усім новим учасникам програми лояльності буде нараховуватись кешбек у розмірі 5% від покупок протягом місяця з моменту реєстрації за умови оплати покупок за допомогою картки Mastercard. Деталі на fozzyshop.ua та mastercard.ua
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2938
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:45

В додаток войти невозможно, у всех так?
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1447
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:46

  Кассандра написав:В додаток войти невозможно, у всех так?

Их сегодня целый день глючит. Сотрудники в отделении тоже подтвердили.
ramaz
 
Повідомлень: 650
З нами з: 12.07.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:51

  Кассандра написав:В додаток войти невозможно, у всех так?

Вийшло сьогодні з нього, але авторизувавшись з паролем, заходить нормально зараз
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 127
З нами з: 05.01.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 00:24

  vovabelokon99 написав:
  Кассандра написав:В додаток войти невозможно, у всех так?

Вийшло сьогодні з нього, але авторизувавшись з паролем, заходить нормально зараз
не знаю, сегодня я как обычно заходил,
и днем и вечером, всьо тривиально.

:D Проверил: не повключались ли "сами", как тут часто бывает, sms и пуши
flysoulfly
 
Повідомлень: 4611
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1571 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:42

Сьогодні прийшов пуш, що з 20 березня в них зміни в публічній пропозиції ДКБО. Хтось в курсі, що вони там змінили?
Boundless
 
Повідомлень: 2178
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:35

Я правильно пам'ятаю, що коміс за пуші вводиться тільки на Пудрі і Б5? Верікард нічого не треба вимикати? І як краще вимкнути - дзвінком на ГЛ чи краще писати заяву у відділенні і просити копію заяви на випадок раптового самостійного включення, як це колись було з Платівкою?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3031
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3616 раз.
Подякували: 5875 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:40

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:просити копію заяви на випадок раптового самостійного включення, як це колись було з Платівкою

И шо, действительно был тогда толк от этой заявы и не сказали, что "вы сами обратно включили"? :shock:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4386
З нами з: 23.03.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:04

moveton, не знаю, колись я робив так, бо рекомендували на форумі. А зараз питаю, бо сам не знаю чи варто це робити, або ж достатньо просто подзвонити на ГЛ. В мене самовільно нічого наче не включалось.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3031
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3616 раз.
Подякували: 5875 раз.
 
Профіль
38
19
38
  #<1 ... 280281282283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, SHURICK76 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2830)
25.03.2024 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.