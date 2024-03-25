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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 бер, 2024 22:44
При розрахунках преміальними картками Mastercard World Elite від Таскомбанку у мережі магазинів або додатку goodwine на суму від 3000 гривень Ви отримаєте знижку 10%.
Акція триває з 20 березня по 20 квітня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/special-ni-p ... askombanku
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Додано: Сер 20 бер, 2024 13:15
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Не помню точно, но, по-моему, тут что-то такое читал про кэшбек в 5%. Коллеги, не подскажите, где сейчас предлагают лучший кешбек?
З 1 березня почалась нова спеціальна пропозиція Mastercard та мережі гіпермаркетів FOZZY. Купуйте необхідні вам товари за допомогою картки ТАСКОМБАНК та отримуйте за це приємний бонус для наступних покупок.
Як скористатися пропозицією:
• Зареєструйтесь у програмі лояльності FOZZY через мобільний застосунок FOZZY або на сайті fozzyshop.ua
• Здійснюйте покупки на будь-яку суму в гіпермаркетах FOZZY та оплачуйте їх карткою Mastercard від ТАСКОМБАНК
Отримуйте кешбек 5% у програмі лояльності FOZZY протягом березня.
Акція діє з 01.03.2024 р. по 31.03.2024 р. для роздрібних гостей, які зареєструвались у програмі лояльності FOZZY з 01.03.2024 р.
Усім новим учасникам програми лояльності буде нараховуватись кешбек у розмірі 5% від покупок протягом місяця з моменту реєстрації за умови оплати покупок за допомогою картки Mastercard. Деталі на fozzyshop.ua та mastercard.ua
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Додано: Чет 21 бер, 2024 19:45
В додаток войти невозможно, у всех так?
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Кассандра
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Додано: Чет 21 бер, 2024 19:46
Кассандра написав:
В додаток войти невозможно, у всех так?
Их сегодня целый день глючит. Сотрудники в отделении тоже подтвердили.
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ramaz
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Додано: Чет 21 бер, 2024 19:51
Кассандра написав:
В додаток войти невозможно, у всех так?
Вийшло сьогодні з нього, але авторизувавшись з паролем, заходить нормально зараз
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 00:24
vovabelokon99 написав: Кассандра написав:
В додаток войти невозможно, у всех так?
Вийшло сьогодні з нього, але авторизувавшись з паролем, заходить нормально зараз
не знаю, сегодня я как обычно заходил,
и днем и вечером, всьо тривиально.
Проверил: не повключались ли "сами", как тут часто бывает, sms и пуши
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flysoulfly
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:42
Сьогодні прийшов пуш, що з 20 березня в них зміни в публічній пропозиції ДКБО. Хтось в курсі, що вони там змінили?
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Додано: Пон 25 бер, 2024 13:35
Я правильно пам'ятаю, що коміс за пуші вводиться тільки на Пудрі і Б5? Верікард нічого не треба вимикати? І як краще вимкнути - дзвінком на ГЛ чи краще писати заяву у відділенні і просити копію заяви на випадок раптового самостійного включення, як це колись було з Платівкою?
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Striker
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Додано: Пон 25 бер, 2024 13:40
Striker написав:
просити копію заяви на випадок раптового самостійного включення, як це колись було з Платівкою
И шо, действительно был тогда толк от этой заявы и не сказали, что "вы сами обратно включили"?
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moveton
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Додано: Пон 25 бер, 2024 14:04
moveton, не знаю, колись я робив так, бо рекомендували на форумі. А зараз питаю, бо сам не знаю чи варто це робити, або ж достатньо просто подзвонити на ГЛ. В мене самовільно нічого наче не включалось.
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